https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/belarus-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekildi-1084302697.html

Belarus, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Belarus, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Sputnik Türkiye

Belarus, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşmadan çekildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T09:53+0300

2024-05-29T09:53+0300

2024-05-29T09:53+0300

dünya

belarus

akka

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

rusya

nato

sovyetler birliği

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076886141_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_43794af46d73c5797495bde3d13a4951.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören yasayı imzaladı.Belgede, "19 Kasım 1990 tarihli Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" dendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı. 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.Anlaşmaya göre ülkeler, ürettiği belli başlı konvansiyonel (nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan silah türü) silahları kaç adet ürettiğini taraflar ile paylaşmak zorundaydı. Ayrıca belli başlı silahlara da üretim sınırı konulmuş ve her ülke belli seviyede silah üretme yetkisine sahipti.Anlaşmanın uyarlanmış hali olarak 1999'da Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Fakat 2023 yılında Ukrayna'daki Özel Askeri Harekat ile Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin ardından başta ABD olmak üzere birkaç NATO ülkesi de antlaşmadan çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231107/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cekildi-1077136556.html

belarus

rusya

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), rusya, nato, sovyetler birliği, abd