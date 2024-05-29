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Belarus, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi
Belarus, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi
Sputnik Türkiye
Belarus, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşmadan çekildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:53+0300
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören yasayı imzaladı.Belgede, "19 Kasım 1990 tarihli Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" dendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı. 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.Anlaşmaya göre ülkeler, ürettiği belli başlı konvansiyonel (nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan silah türü) silahları kaç adet ürettiğini taraflar ile paylaşmak zorundaydı. Ayrıca belli başlı silahlara da üretim sınırı konulmuş ve her ülke belli seviyede silah üretme yetkisine sahipti.Anlaşmanın uyarlanmış hali olarak 1999'da Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Fakat 2023 yılında Ukrayna'daki Özel Askeri Harekat ile Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin ardından başta ABD olmak üzere birkaç NATO ülkesi de antlaşmadan çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231107/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cekildi-1077136556.html
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belarus, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), rusya, nato, sovyetler birliği, abd
belarus, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), rusya, nato, sovyetler birliği, abd

Belarus, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

09:53 29.05.2024
© SputnikBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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Belarus, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşmadan çekildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören yasayı imzaladı.

Belgede, "19 Kasım 1990 tarihli Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" dendi.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı. 1992'de eski Sovyet ülkeleri kendi topraklarında bulundurabilecekleri maksimum askeri teçhizat miktarı konusunda anlaşmaya varmıştı.
Anlaşmaya göre ülkeler, ürettiği belli başlı konvansiyonel (nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan silah türü) silahları kaç adet ürettiğini taraflar ile paylaşmak zorundaydı. Ayrıca belli başlı silahlara da üretim sınırı konulmuş ve her ülke belli seviyede silah üretme yetkisine sahipti.
Anlaşmanın uyarlanmış hali olarak 1999'da Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Fakat 2023 yılında Ukrayna'daki Özel Askeri Harekat ile Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin ardından başta ABD olmak üzere birkaç NATO ülkesi de antlaşmadan çekilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
DÜNYA
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi
7 Kasım 2023, 14:22
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