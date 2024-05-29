https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdde-binada-patlama-1-olu-7-yarali-1084325305.html
ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
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ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T21:17+0300
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2024-05-29T21:17+0300
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ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, binadan yoğun duman yükseldiği görüldü. Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Finley zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi. Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-ust-katlarin-neredeyse-tamami-yandi-1081972213.html
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ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.
Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Finley zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi. Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.