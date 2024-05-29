https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ab-savunma-birligi-haline-gelebilir-1084313310.html
AB, savunma birliği haline gelebilir
AB, savunma birliği haline gelebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell,ekonomik birlik olarak kurulan birliğin gelecekte ortak bir savunma politikasına sahip olabileceğini vurgularken... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T13:52+0300
2024-05-29T13:52+0300
2024-05-29T13:52+0300
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası ‘Schuman Forumu’nda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB üyesi devletler savunma politikasından sorumludur ve ortak bir politika istiyorlar. Ancak ordu egemenliğin son işaretidir. Ortak bir para birimine sahip olabiliriz, ancak askeri varlıkların paylaşımı devlet egemenliğinin temelini çok daha fazla etkiler” ifadelerini kullanırken, birliğin ortak savunma politikası inşasının AB üyesi devletlerin kendileri tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.Borrell, “Şu ana kadar bir savunma birliği inşa etmedik. Gelecekte bu gerçekleşebilir. Bu yönde ilerlemeliyiz” diye ekledi.AB ve üye ülkeler arasındaki ulusal egemenlik sorunuBorrell, daha öncesinde de üye ülkelerin AB lehine ulusal egemenlik haklarından tamamen feragat etmek istememelerinin, Avrupa düzeyinde etkili bir ortak dış politikanın oluşmasına engel olduğu sinyalini vermiş, ortak dış politika konusunda AB’nin elindeki dış politika araçlarının etkili kullanılamadığını ima etmişti.AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.Üye ülkeler arasında ‘AB ordusu kurma’ konusundaki tartışmaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ekonomik amaçlarla kurulan Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurmadan önce daha önemli sorunları çözmesi gerektiğine değinmiş, mesajında, “Bir AB ordusu kurmadan önce, belki de COVID-19’a karşı kendi aşınızı geliştirebilmeyi, uluslararası yükümlülükleriniz uyarınca Avrupa Birliği'nin sınırlarını daha insanca korumayı mı öğrenseniz?” diye sormuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html
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ab, avrupa birliği, josep borrell, ordu, savunma, avrupa, egemenlik
ab, avrupa birliği, josep borrell, ordu, savunma, avrupa, egemenlik
AB, savunma birliği haline gelebilir
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell,ekonomik birlik olarak kurulan birliğin gelecekte ortak bir savunma politikasına sahip olabileceğini vurgularken, ancak bunun egemenlikle ilgili konularda üye devletlerin taviz vermesini gerektireceğinin altını çizdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası ‘Schuman Forumu’nda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB üyesi devletler savunma politikasından sorumludur ve ortak bir politika istiyorlar. Ancak ordu egemenliğin son işaretidir. Ortak bir para birimine sahip olabiliriz, ancak askeri varlıkların paylaşımı devlet egemenliğinin temelini çok daha fazla etkiler” ifadelerini kullanırken, birliğin ortak savunma politikası inşasının AB üyesi devletlerin kendileri tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.
Borrell, “Şu ana kadar bir savunma birliği inşa etmedik. Gelecekte bu gerçekleşebilir. Bu yönde ilerlemeliyiz” diye ekledi.
AB ve üye ülkeler arasındaki ulusal egemenlik sorunu
Borrell, daha öncesinde de üye ülkelerin AB lehine ulusal egemenlik haklarından tamamen feragat etmek istememelerinin, Avrupa düzeyinde etkili bir ortak dış politikanın oluşmasına engel olduğu sinyalini vermiş, ortak dış politika konusunda AB’nin elindeki dış politika araçlarının etkili kullanılamadığını ima etmişti.
AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.
Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.
Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.
Üye ülkeler arasında ‘AB ordusu kurma’ konusundaki tartışmaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ekonomik amaçlarla kurulan Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurmadan önce daha önemli sorunları çözmesi gerektiğine değinmiş, mesajında, “Bir AB ordusu kurmadan önce, belki de COVID-19’a karşı kendi aşınızı geliştirebilmeyi, uluslararası yükümlülükleriniz uyarınca Avrupa Birliği'nin sınırlarını daha insanca korumayı mı öğrenseniz?” diye sormuştu.