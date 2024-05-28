Yargıtay kararı: 'Erkek ol' demek hakaret mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/yargitay-karari-erkek-ol-demek-hakaret-mi-1084274340.html
Yargıtay kararı: 'Erkek ol' demek hakaret mi?
Yargıtay kararı: 'Erkek ol' demek hakaret mi?
Sputnik Türkiye
Tartıştığı kamu görevlisine "erkek ol", "yürekli ol" sözlerini kullanan kişiye hakaret suçundan verilen 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, kanuna aykırı bulunarak... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T12:07+0300
2024-05-28T12:07+0300
türkiye
yargıtay
erkek
hakaret
mahkeme
hapis
hapis cezası
hapis istemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı zabıta amirine "erkek ol", "yürekli ol" sözlerini kullanan sanığa hakaret suçundan verilen hapis cezasını, sarf edilen sözlerin hakaret değil "rahatsız edici söz" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozdu.Zabıta amirine 'erkek ol' dediDairenin kararına göre, Mersin'de yaşayan bir kişi, tartıştığı zabıta amirine "Benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol erkek, görevini yap" diye mesaj attı, bir internet sitesi üzerinden de "Makamın hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol" şeklinde paylaşımda bulundu.Şikayet üzerine söz konusu ifadelerin sahibi hakkında "hakaret" suçundan kamu davası açıldı.Önce hapis cezası verildiYargılamayı yapan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.Kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olmadığını savunan sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı ifadelerin "hakaret" olmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu.Kararın gerekçesindenDairenin kararında, hakaret suçlamasına ilişkin korunan hukuki değerlerin "kişilerin onur, şeref ve saygınlığı" olduğu bildirildi.Sanığın, şikayetçiye yönelik kullandığı sözlerin "onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı" aktarılan kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi.Kararda, "Sanığın kullandığı sözler rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle hüküm hukuka aykırı bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/yargitaydan-emsal-karar-ek-ders-karsiliginda-calisanlar-sendikalara-uye-olabilecek-1084088175.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dbfd570ce31f5ed53eb6937245ab5f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, erkek, hakaret, mahkeme, hapis, hapis cezası, hapis istemi
yargıtay, erkek, hakaret, mahkeme, hapis, hapis cezası, hapis istemi

Yargıtay kararı: 'Erkek ol' demek hakaret mi?

12:07 28.05.2024
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
Abone ol
Tartıştığı kamu görevlisine "erkek ol", "yürekli ol" sözlerini kullanan kişiye hakaret suçundan verilen 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, kanuna aykırı bulunarak bozuldu.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı zabıta amirine "erkek ol", "yürekli ol" sözlerini kullanan sanığa hakaret suçundan verilen hapis cezasını, sarf edilen sözlerin hakaret değil "rahatsız edici söz" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozdu.

Zabıta amirine 'erkek ol' dedi

Dairenin kararına göre, Mersin'de yaşayan bir kişi, tartıştığı zabıta amirine "Benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol erkek, görevini yap" diye mesaj attı, bir internet sitesi üzerinden de "Makamın hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol" şeklinde paylaşımda bulundu.
Şikayet üzerine söz konusu ifadelerin sahibi hakkında "hakaret" suçundan kamu davası açıldı.

Önce hapis cezası verildi

Yargılamayı yapan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.
Kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olmadığını savunan sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı ifadelerin "hakaret" olmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, hakaret suçlamasına ilişkin korunan hukuki değerlerin "kişilerin onur, şeref ve saygınlığı" olduğu bildirildi.
Sanığın, şikayetçiye yönelik kullandığı sözlerin "onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı" aktarılan kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi.
Kararda, "Sanığın kullandığı sözler rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle hüküm hukuka aykırı bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
TÜRKİYE
Yargıtay’dan emsal karar: 'Ek ders karşılığında çalışanlar sendikalara üye olabilecek'
22 Mayıs, 11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала