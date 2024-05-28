Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uyandiginizda-bunlari-yasiyorsaniz-dikkat-ilk-belirtileri-sabahlari-ortaya-cikiyor-1084261129.html
Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor
Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Kanserin ilk belirtileri, teşhisten uzun zaman önce ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin genellikle soğuk algınlığı veya alerjiyle karıştırılarak ihmal... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T06:55+0300
2024-05-28T06:55+0300
yaşam
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
uyku ilacı
uyku apnesi
uykusuz
uykusuzluk
sağlık
kanser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058740917_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_197becd2b6b016ec6091ea1b8b10a290.jpg
Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha sık görülür. Aynı zamanda diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksektir. Akciğer kanserine yakalananların yüzde 80'inin sigara kullandığı görülmüştür.İhmal edildiğinde ölümcül olabilen akciğer kanseri, vücutta oluşmaya başladığı andan itibaren belli sinyaller veriyor. Bu sinyaller, çoğunlukla soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılıyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir?Erken evrede tespit edilmediğinde hızla yayılma gösteren akciğer kanseri, eğer akciğerde oluştuysa birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradıysa ikincil kanser türü adını alıyor.Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor. Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz. Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülüyor.NHS'ye (National Health Servic) göre en yaygın belirtiler şu şekilde;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/delirten-taos-ugultusu-dunyanin-her-yerinde-duyuldusebebine-1084191207.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058740917_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_9ed37e60b598016e3f76ce98d7e3cebb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, sağlık, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, akciğer kanseri, sigara, sigara paketi, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, e-sigara
uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, sağlık, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, akciğer kanseri, sigara, sigara paketi, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, e-sigara

Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor

06:55 28.05.2024
© AABoğaz ağrısı
Boğaz ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
Abone ol
Kanserin ilk belirtileri, teşhisten uzun zaman önce ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin genellikle soğuk algınlığı veya alerjiyle karıştırılarak ihmal edildiğini, bu nedenle erken evrede teşhisin zorlaştığını belirtiyor. Kanser, ilk belirtisini gösterdiğinde teşhis edilirse, iyileşme şansı artar. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir?
Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha sık görülür. Aynı zamanda diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksektir. Akciğer kanserine yakalananların yüzde 80'inin sigara kullandığı görülmüştür.
İhmal edildiğinde ölümcül olabilen akciğer kanseri, vücutta oluşmaya başladığı andan itibaren belli sinyaller veriyor. Bu sinyaller, çoğunlukla soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılıyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir?
Erken evrede tespit edilmediğinde hızla yayılma gösteren akciğer kanseri, eğer akciğerde oluştuysa birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradıysa ikincil kanser türü adını alıyor.
Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor. Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.
Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.
Öksürüğünüz birkaç haftadır varsa ve geçmiyorsa
Öksürürken balgam geliyorsa
Balgamın rengi pas rengindeyse
Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz. Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülüyor.
NHS'ye (National Health Servic) göre en yaygın belirtiler şu şekilde;
Geçmeyen öksürük,
Kalıcı nefes darlığı
Açıklanamayan yorgunluk
Açıklanamayan kilo kaybı
Nefes alırken veya öksürürken ortaya çıkan ağrı
Kanlı balgam
Ses kısıklığı
İştah kaybı
Bronşit ve pnömoni ile tekrarlayan kalıcı enfeksiyon
Hırıltı
baş ağrısı-migren - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
YAŞAM
'Delirten' Taos uğultusu: Dünyanın her yerinde duyuldu, sebebi ne?
25 Mayıs, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала