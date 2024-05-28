https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uyandiginizda-bunlari-yasiyorsaniz-dikkat-ilk-belirtileri-sabahlari-ortaya-cikiyor-1084261129.html

Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor

Uyandığınızda bunları yaşıyorsanız dikkat: İlk belirtileri sabahları ortaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Kanserin ilk belirtileri, teşhisten uzun zaman önce ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin genellikle soğuk algınlığı veya alerjiyle karıştırılarak ihmal... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T06:55+0300

2024-05-28T06:55+0300

2024-05-28T06:55+0300

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Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha sık görülür. Aynı zamanda diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksektir. Akciğer kanserine yakalananların yüzde 80'inin sigara kullandığı görülmüştür.İhmal edildiğinde ölümcül olabilen akciğer kanseri, vücutta oluşmaya başladığı andan itibaren belli sinyaller veriyor. Bu sinyaller, çoğunlukla soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılıyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir?Erken evrede tespit edilmediğinde hızla yayılma gösteren akciğer kanseri, eğer akciğerde oluştuysa birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradıysa ikincil kanser türü adını alıyor.Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor. Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz. Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülüyor.NHS'ye (National Health Servic) göre en yaygın belirtiler şu şekilde;

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