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Samsun'da yatak fabrikasında yangın: Klima ve sünger fabrikalarına da sıçradı
Samsun'da yatak fabrikasında yangın: Klima ve sünger fabrikalarına da sıçradı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T00:19+0300
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türkiye
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fabrika
yangın
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Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yangının klima tüplerine ulaşmaması için ekipler mücadele ediyor.Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.Vali Tavlı, açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor" dedi.Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.
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samsun, fabrika, yangın
samsun, fabrika, yangın

Samsun'da yatak fabrikasında yangın: Klima ve sünger fabrikalarına da sıçradı

00:19 28.05.2024
© İHA / MUHAMMER AY-AW214036Samsun'da sanayi sitesinde bir yatak ve koltuk fabrikasında yangın
Samsun'da sanayi sitesinde bir yatak ve koltuk fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© İHA / MUHAMMER AY-AW214036
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangının klima tüplerine ulaşmaması için ekipler mücadele ediyor.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.
Vali Tavlı, açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor" dedi.
Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.
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