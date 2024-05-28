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Rusya'nın küresel medya alanındaki giderek artan etkisi Batı'da alarma yol açtı

Rusya'nın küresel medya alanındaki giderek artan etkisi Batı'da alarma yol açtı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın uluslararası ölçekte yayın yapan medya kuruluşlarının Batı'nın tek taraflı yayıncılık anlayışını dayatmasına rağmen habercilikte ön plana çıkması... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:08+0300

2024-05-28T16:08+0300

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İngiltere merkezli Uluslararası Yayıncılık Derneği (AIB), Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarının Batı'daki rakiplerini habercilik açısından geride bırakmış olabileceğini belirtti.AIB, İngiltere Parlamentosu Uluslararası Kalkınma Komitesi'nin 'BBC World Servisi'nin Gelecekteki Finansmanına İlişkin Soruşturması' için sunduğu yazılı kanıtta, Rusya'nın uluslararası medya operasyonlarının küresel dağılımının muhtemelen Batılı yayıncılarınkinden daha geniş çaplı olduğunu belirtti. Sputnik ve Russia Today'in (RT) televizyon ve radyo servislerinin Venezüella, Suriye, Meksika, Guatemala, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Küresel Güney ülkelerinin çoğunda yayın yaptığını kaydeden AIB, bu medya operasyonlarının Rusya'nın nüfuzunu yaymasına yardımcı olduğunun altını çizdi.AIB'nin sunduğu kanıtların asıl amacının BBC için İngiliz hükümetinden daha fazla fon sağlamak olabileceğini göz önünde bulundurarak belgelerde yer verilen tüm bu övgülere biraz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirtmekte de fayda var.

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