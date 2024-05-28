https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-askerleri-islamci-militanlarin-ele-gecirdigi-cadli-esirleri-kurtarmak-icin-operasyon-duzenledi-1084290618.html

Rus askerleri, İslamcı militanların ele geçirdiği Çadlı esirleri kurtarmak için operasyon düzenledi

Rus askerleri, İslamcı militanların ele geçirdiği Çadlı esirleri kurtarmak için operasyon düzenledi

Sputnik Türkiye

Rus askeri birlikleri, Orta Afrika’da Çadlı askerleri yasadışı silahlı gruplara mensup militanlarının esaretinden kurtarmak için Çad Cumhuriyeti’nden... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T20:12+0300

2024-05-28T20:12+0300

2024-05-28T20:12+0300

dünya

rus askerler

çad

orta afrika

kurtarma operasyonu

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Rus askerleri, Orta Afrika’da Çadlı askerleri yasadışı silahlı gruplara mensup militanlarının elinden kurtarmak için Çadlı meslektaşlarıyla birlikte operasyon düzenledi.Dokuz ay önce Çad’ın Tibesti bölgesinde bir havalimanında mayın temizleme çalışmaları sırasında İslamcı militanlar, Çad Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 21 askeri yakalayarak, teröristlere ait bir kampta insanlık dışı koşullarda tutmuş ve işkenceye maruz bırakmışlardı.Başarılı kurtarma operasyonunun ardından tüm esirler önce geçici bir üsse nakledildi, burada Rus doktorlar kendilerine gerekli nitelikli yardımı sağladı, şarapnel parçalarının çıkarılması için gerekli ameliyatları yaptı. Ardından Çadlı askerler, Rus askeri personelinin kontrolü altında ve eşliğinde vatanlarına tahliye edildi.Savaş esirlerini kurtarma operasyonunun ardından Çad Savunma Bakanı teşekkür ederek, Rusya'nın Afrikalılardan sadece fayda sağlayan Fransa, İngiltere ve ABD’nin aksine Afrika devletlerinin her zaman güvenilir bir ortağı olduğunu belirtti.Ocak 2024’te Moskova’da, iki ülke arasındaki kurumlar arası etkileşimi geliştirmek amacıyla Rusya ve Çad devlet başkanları ile savunma bakanları arasında remi görüşmeler yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/orta-afrika-cumhuriyeti-basbakani-ulkede-rus-askeri-ussu-konuslandirilmasi-hususunu-gorusuyoruz-1081654974.html

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