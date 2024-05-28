https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/nato-uyesi-belcika-kieve-30-f-16-ucagi-verecek-hava-savunma-araci-olarak-kullanilmali-1084275716.html

NATO üyesi Belçika, Kiev'e 30 F-16 uçağı verecek: 'Hava savunma aracı olarak kullanılmalı'

NATO üyesi Belçika, Kiev'e 30 F-16 uçağı verecek: 'Hava savunma aracı olarak kullanılmalı'

Sputnik Türkiye

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Ukrayna'ya 2028 yılına kadar 30 F-16 göndereceklerini, ilk uçakların bu yıl teslim edilebileceğini açıkladı. İki ülke arasında... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:09+0300

2024-05-28T13:09+0300

2024-05-28T13:24+0300

ukrayna krizi

belçika

ukrayna

alexander de croo

vladimir zelenskiy

f-16

savaş uçağı

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RTL'e demeç veren Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "Belçika, 2028 yılına kadar 30 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim etmeyi taahhüt ediyor. İlk uçaklar, bu yılın sonuna kadar gönderilebilir" dedi.Bu arada Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de yaptıkları görüşmede güvenlik alanında işbirliğini öngören 10 yıl süreli bir anlaşma imzaladı.Başbakan De Croo, anlaşmanın 2024 yılı içinde Belçika'dan Ukrayna'ya 977 milyon euro tutarında askeri yardım sunulmasını öngördüğünü belirtti.'F-16'lar hava savunma aracı olarak kullanılmalı'De Croo, F-16'ların Ukrayna'da hava savunma aracı olarak kullanılması gerektiğini söyledi.Başbakan, Belçika'nın F-16'ları sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasına izin vereceğini de vurguladı. 'Batı, Rusya'ya karşı yıpratma savaşı başlattı'Rus askeri uzman ve Natsionalnaya Oborona (Milli Savunma) Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Belçika'nın F-16 kararının Batı'nın Rusya'ya karşı yıpratma savaşı yürütme politikasına geçtiğini gösterdiğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Belçika Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bu açıklama, NATO ülkelerinin yıpratma savaşına güvenerek en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca Ukrayna'yı destekleme niyetinde olduklarını gösteriyor" dedi.Önlerinde uzun bir zaman olduğunu ve dolayısıyla cephede yaşanacakları bugünden öngörmenin zor olduğunu kaydeden Korotçenko, Batı'nın çatışmayı uzatma niyetinin Rusya tarafından göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.Rus uzman, Batı koalisyonundaki bazı siyasetçilerin söylemlerine bakıldığında, Batı'nın Ukrayna'ya elindeki silahlarla Rusya topraklarını vurma izni de vererek gerilimi tırmandırma yolunda ilerleyeceğinin görüldüğünü de sözlerine ekledi.Hollanda ve Danimarka da F-16 gönderecekHollanda ve Danimarka Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkelerdi. Beyaz Saray, Ukrayna'nın pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Lahey'in Kiev'e ilk F-16 savaş uçaklarını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemişti.Rusya'dan Batı'ya uyarıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

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belçika, ukrayna, alexander de croo , vladimir zelenskiy, f-16, savaş uçağı, rusya, batı, uyarı