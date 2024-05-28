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Japonya'da üretilen robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı
Japonya'da üretilen robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Japonya'da bir robot, zeka küpünü 0.305 saniyede çözerek dünya rekoruna imza attı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:39+0300
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rubik küpü
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Guinness Dünya Rekorları, Mitsubishi Electric'in makinesinin 0.305 saniyelik süresini rekor olarak kabul etti. Bir önceki rekoru 0.075 saniye farkla kırdığı açıklanan robotun işlem hızı geçen yıl haziranda Kaliforniya'da düzenlenen hızlı Rubik Küp çözme etkinliğinde kırılan şimdiye kadarki en iyi insan rekorundan 10 kat daha hızlı olduğu belirtildi.Daha önce, Koreli-Amerikalı Max Park'ın 3x3x3'lük dönen bulmaca küpünü çözmesi sadece 3.13 saniye sürmüş, kendisinden sonra gelen en hızlı insanın rekorunu, saniyenin üçte birine yakın süreyle geçmişti.Robotun elde ettiği 0.305 saniyelik süre, bir insanın göz kırpması için geçen süreye denk olduğu belirtildi.
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robot, japonya, rubik küpü, dünya rekoru, çözüm
robot, japonya, rubik küpü, dünya rekoru, çözüm

Japonya'da üretilen robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı

09:39 28.05.2024 (güncellendi: 09:41 28.05.2024)
© FlickrRubik Küpü
Rubik Küpü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Flickr
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Japonya'da bir robot, zeka küpünü 0.305 saniyede çözerek dünya rekoruna imza attı.
Guinness Dünya Rekorları, Mitsubishi Electric'in makinesinin 0.305 saniyelik süresini rekor olarak kabul etti.
Bir önceki rekoru 0.075 saniye farkla kırdığı açıklanan robotun işlem hızı geçen yıl haziranda Kaliforniya'da düzenlenen hızlı Rubik Küp çözme etkinliğinde kırılan şimdiye kadarki en iyi insan rekorundan 10 kat daha hızlı olduğu belirtildi.
Daha önce, Koreli-Amerikalı Max Park'ın 3x3x3'lük dönen bulmaca küpünü çözmesi sadece 3.13 saniye sürmüş, kendisinden sonra gelen en hızlı insanın rekorunu, saniyenin üçte birine yakın süreyle geçmişti.
Robotun elde ettiği 0.305 saniyelik süre, bir insanın göz kırpması için geçen süreye denk olduğu belirtildi.
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