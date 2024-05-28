https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/japonyada-uretilen-robot-rubik-kupunu-en-kisa-surede-cozerek-dunya-rekoru-kirdi-1084265637.html

Japonya'da üretilen robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı

Japonya'da üretilen robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Japonya'da bir robot, zeka küpünü 0.305 saniyede çözerek dünya rekoruna imza attı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:39+0300

2024-05-28T09:39+0300

2024-05-28T09:41+0300

yaşam

robot

japonya

rubik küpü

dünya rekoru

çözüm

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Guinness Dünya Rekorları, Mitsubishi Electric'in makinesinin 0.305 saniyelik süresini rekor olarak kabul etti. Bir önceki rekoru 0.075 saniye farkla kırdığı açıklanan robotun işlem hızı geçen yıl haziranda Kaliforniya'da düzenlenen hızlı Rubik Küp çözme etkinliğinde kırılan şimdiye kadarki en iyi insan rekorundan 10 kat daha hızlı olduğu belirtildi.Daha önce, Koreli-Amerikalı Max Park'ın 3x3x3'lük dönen bulmaca küpünü çözmesi sadece 3.13 saniye sürmüş, kendisinden sonra gelen en hızlı insanın rekorunu, saniyenin üçte birine yakın süreyle geçmişti.Robotun elde ettiği 0.305 saniyelik süre, bir insanın göz kırpması için geçen süreye denk olduğu belirtildi.

japonya

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robot, japonya, rubik küpü, dünya rekoru, çözüm