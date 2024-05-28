https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-sismik-izolatorun-yayginlastirilmasi-onerisi-1084291608.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Moriwaki, sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisinde bulunarak, "Sismik izolatör varsa yatay yük az oluyor ve sallantı olmuyor... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T21:20+0300

2024-05-28T21:20+0300

2024-05-28T21:20+0300

türkiye

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

deprem

deprem

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.Japon uzman, Siirt Üniversitesi'nce (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.'Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü'İzmir'de 2020'de meydana gelen depreme değinen Moriwaki, bu depremin merkez üssünün İzmir bölgesindeki fay hatları olmadığını belirtti.Moriwaki, şöyle dedi:İstanbul'da yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiye'de depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.Moriwaki, bu nedenle 2011'den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve buna göre herkesin önlem alması gerektiğini ifade eden Moriwaki, yapılarda sismik izolatör kullanımının önemine dikkati çekti.Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:Mustafa Kemal Atatük'e olan sevgisini de dile getiren Moriwaki, sunumunda Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.Sempozyuma, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240306/japon-deprem-uzmani-moriwaki-marmarada-her-an-deprem-olabilir-hazir-olun-1081429951.html

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