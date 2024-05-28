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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Moriwaki, sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisinde bulunarak, "Sismik izolatör varsa yatay yük az oluyor ve sallantı olmuyor... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.Japon uzman, Siirt Üniversitesi'nce (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.'Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü'İzmir'de 2020'de meydana gelen depreme değinen Moriwaki, bu depremin merkez üssünün İzmir bölgesindeki fay hatları olmadığını belirtti.Moriwaki, şöyle dedi:İstanbul'da yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiye'de depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.Moriwaki, bu nedenle 2011'den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve buna göre herkesin önlem alması gerektiğini ifade eden Moriwaki, yapılarda sismik izolatör kullanımının önemine dikkati çekti.Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:Mustafa Kemal Atatük'e olan sevgisini de dile getiren Moriwaki, sunumunda Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.Sempozyuma, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240306/japon-deprem-uzmani-moriwaki-marmarada-her-an-deprem-olabilir-hazir-olun-1081429951.html
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yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki, deprem, deprem
yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki, deprem, deprem

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisi

21:20 28.05.2024
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki,
Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-
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Japon deprem uzmanı Moriwaki, sismik izolatörün yaygınlaştırılması önerisinde bulunarak, "Sismik izolatör varsa yatay yük az oluyor ve sallantı olmuyor. Olağanüstü büyük deprem gelse de sismik izolatör varsa sıkıntı yok" dedi.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar için sismik izolatörler kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
Japon uzman, Siirt Üniversitesi'nce (SİÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"nda konuştu.
Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgi veren Moriwaki, depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasara ilişkin veriler paylaştı.

'Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü'

İzmir'de 2020'de meydana gelen depreme değinen Moriwaki, bu depremin merkez üssünün İzmir bölgesindeki fay hatları olmadığını belirtti.
Moriwaki, şöyle dedi:
"Depremde 17 bina çöktü. Deprem Ege tarafında, Yunanistan'daki adalardan uzak bir yerin fay hattıydı. Aslında küçük bir depremdi, ona rağmen binalar çöktü. Deniz kumu kullanıldığı için binalar çöktü. Ege tarafında Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi uzun fay hattı yok. Küçük ve ince fay hatları var. Sık sık deprem meydana gelebilir ama ince ve kısa olduğu için küçük deprem olabileceğini söyleyebiliriz. 6 veya en fazla 7 söyleyebiliriz."
İstanbul'da yaşadığını ve kaldığı binayı iyi bildiğini dile getiren Moriwaki, Türkiye'de depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine inandığını belirtti.
Moriwaki, bu nedenle 2011'den sonra eğitimlere başladığını, herkesin depremlerin nerede ve ne zaman olacağına dair sorular sorduğunu aktardı.
Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve buna göre herkesin önlem alması gerektiğini ifade eden Moriwaki, yapılarda sismik izolatör kullanımının önemine dikkati çekti.
Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:
"Sismik izolatör varsa yatay yük az oluyor ve sallantı olmuyor. Olağanüstü büyük deprem gelse de sismik izolatör varsa sıkıntı yok. Türkiye'de 100'ü aşkın yatak bulunan hastanelerde sismik izolatör kullanmak lazım. Sismik izolatör varsa ameliyat da devam eder. 'Japonya'da büyük depremlere rağmen binalar çökmediği halde neden Türkiye'de çöküyor? şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Türkiye de bunu yapabilir."
Mustafa Kemal Atatük'e olan sevgisini de dile getiren Moriwaki, sunumunda Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.
Sempozyuma, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'
6 Mart, 10:53
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