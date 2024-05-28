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İstanbul, Ankara ve İzmir hızlı ticarette zirvede: En çok ne sipariş ediliyor?
İstanbul, Ankara ve İzmir hızlı ticarette zirvede: En çok ne sipariş ediliyor?
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Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99,2 yükselerek 126,1... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T13:18+0300
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Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, son yıllarda özellikle "hızlı ticaret" kavramı öne çıktı.Hızlı ticaret nedir?Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor. Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlayan bu ticarette teslimatlar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kuryeler tarafından gerçekleştiriliyor.Bu şekilde yapılan hızlı ticaretin hacmi 2022 yılında 63,3 milyar lira iken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını gıda ve süpermarket, yemek siparişi, çiçekçilik gibi sektörler oluşturdu. Bazı giyim ve aksesuar, elektronik, anne ve bebek, medikal, kişisel bakım ve kozmetik de hızlı ticarette öne çıkan sektörler arasında yer aldı.En çok hangi illerden sipariş veriliyor?İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı.En çok ne siparişi veriliyor?Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.En fazla sipariş akşam veriliyorMarket alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu. Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü.Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde, diğer saat aralıklarına göre daha yüksek gerçekleşti. Buna göre, hızlı ticaret yoluyla en fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi. Bunu yüzde 38,19 ile 12.00-18.00 saatleri izledi.
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türkiye, e-ticaret, ticaret, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş, yemek
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İstanbul, Ankara ve İzmir hızlı ticarette zirvede: En çok ne sipariş ediliyor?

13:18 28.05.2024
© AAMotokurye
Motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99,2 yükselerek 126,1 milyar liraya ulaşırken 18.00-00.00 saatlerindeki yoğunluk motokuryelere akşam mesaisi yaptırdı
Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, son yıllarda özellikle "hızlı ticaret" kavramı öne çıktı.

Hızlı ticaret nedir?

Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor. Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlayan bu ticarette teslimatlar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kuryeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu şekilde yapılan hızlı ticaretin hacmi 2022 yılında 63,3 milyar lira iken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını gıda ve süpermarket, yemek siparişi, çiçekçilik gibi sektörler oluşturdu. Bazı giyim ve aksesuar, elektronik, anne ve bebek, medikal, kişisel bakım ve kozmetik de hızlı ticarette öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

En çok hangi illerden sipariş veriliyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı.

En çok ne siparişi veriliyor?

Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.

En fazla sipariş akşam veriliyor

Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu. Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü.

Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde, diğer saat aralıklarına göre daha yüksek gerçekleşti. Buna göre, hızlı ticaret yoluyla en fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi. Bunu yüzde 38,19 ile 12.00-18.00 saatleri izledi.
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