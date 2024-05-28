https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israilin-45-kisinin-yasamina-mal-olan-saldirisinda-hassas-muhimmat-kullandigi-iddia-edildi-1084277583.html

İsrail’in 45 kişinin yaşamına mal olan saldırısında hassas mühimmat kullandığı iddia edildi

İsrail’in 45 kişinin yaşamına mal olan saldırısında hassas mühimmat kullandığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine verdiği bilgide, Refah’taki hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmatın kullandığı, ancak patlama yüzünden bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T14:14+0300

2024-05-28T14:14+0300

2024-05-28T14:14+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

refah

refah sınır kapısı

ortadoğu

soykırım

gazze

gazze şeridi

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CNN televizyonuna konuşan bir ABD’li yetkili, “İsrail, Biden yönetimine Refah’taki bir hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmat kullandığını, ancak saldırı sırasında oluşan patlamanın bir yakıt tankını ateşlediğini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampı saran ve düzinelerce ölüme yol açan bir yangına yol açtığını bildirdi” açıklamasında bulundu.Bu bilgiyi doğrulayamayacağını söyleyen yetkili, sadece İsrail’in verdiği bilgiyi aktardığını kaydederek İsrail’in olayla ilgili soruşturmayı bitirince ABD’nin daha fazla bilgiye sahip olacağını ekledi.Daha önce Filistin Sivil Savunma Servisi, İsrail’in Refah kentinde on binlerce yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırıyı “tüm sınırları aşan kasıtlı katliam” olarak nitelendirmişti.İsrail Askeri Savcılığı, Refah’taki kampa düzenlenen hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Başbakan Benyamin Netanyahu saldırının 'trajik terslik' olduğunu iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bmgk-israilin-goz-diktigi-refah-icin-acil-toplanacak-1084274128.html

israil

refah

refah sınır kapısı

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu