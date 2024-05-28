https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israilin-45-kisinin-yasamina-mal-olan-saldirisinda-hassas-muhimmat-kullandigi-iddia-edildi-1084277583.html
İsrail’in 45 kişinin yaşamına mal olan saldırısında hassas mühimmat kullandığı iddia edildi
İsrail’in 45 kişinin yaşamına mal olan saldırısında hassas mühimmat kullandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine verdiği bilgide, Refah’taki hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmatın kullandığı, ancak patlama yüzünden bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:14+0300
2024-05-28T14:14+0300
2024-05-28T14:14+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil ordusu (idf)
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CNN televizyonuna konuşan bir ABD’li yetkili, “İsrail, Biden yönetimine Refah’taki bir hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmat kullandığını, ancak saldırı sırasında oluşan patlamanın bir yakıt tankını ateşlediğini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampı saran ve düzinelerce ölüme yol açan bir yangına yol açtığını bildirdi” açıklamasında bulundu.Bu bilgiyi doğrulayamayacağını söyleyen yetkili, sadece İsrail’in verdiği bilgiyi aktardığını kaydederek İsrail’in olayla ilgili soruşturmayı bitirince ABD’nin daha fazla bilgiye sahip olacağını ekledi.Daha önce Filistin Sivil Savunma Servisi, İsrail’in Refah kentinde on binlerce yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırıyı “tüm sınırları aşan kasıtlı katliam” olarak nitelendirmişti.İsrail Askeri Savcılığı, Refah’taki kampa düzenlenen hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Başbakan Benyamin Netanyahu saldırının 'trajik terslik' olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bmgk-israilin-goz-diktigi-refah-icin-acil-toplanacak-1084274128.html
israil
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refah sınır kapısı
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu
İsrail’in 45 kişinin yaşamına mal olan saldırısında hassas mühimmat kullandığı iddia edildi
İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine verdiği bilgide, Refah’taki hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmatın kullandığı, ancak patlama yüzünden bir yakıt deposunda çıkan yangının yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa sıçradığı ileri sürüldü.
CNN televizyonuna konuşan bir ABD’li yetkili, “İsrail, Biden yönetimine Refah’taki bir hedefi vurmak için hassas güdümlü mühimmat kullandığını, ancak saldırı sırasında oluşan patlamanın bir yakıt tankını ateşlediğini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampı saran ve düzinelerce ölüme yol açan bir yangına yol açtığını bildirdi” açıklamasında bulundu.
Bu bilgiyi doğrulayamayacağını söyleyen yetkili, sadece İsrail’in verdiği bilgiyi aktardığını kaydederek İsrail’in olayla ilgili soruşturmayı bitirince ABD’nin daha fazla bilgiye sahip olacağını ekledi.
Daha önce Filistin Sivil Savunma Servisi, İsrail’in Refah kentinde on binlerce yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırıyı “tüm sınırları aşan kasıtlı katliam” olarak nitelendirmişti.
İsrail Askeri Savcılığı, Refah’taki kampa düzenlenen hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Başbakan Benyamin Netanyahu saldırının 'trajik terslik' olduğunu iddia etti.