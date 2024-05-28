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Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti. Worral ayrılığı X hesabından... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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beşiktaş ayrılık,beşiktaş son dakika,beşiktaş worrall

Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu

10:03 28.05.2024 (güncellendi: 10:11 28.05.2024)
© AABeşiktaş-Fenerbahçe derbisi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti. Worral ayrılığı X hesabından duyurdu.
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