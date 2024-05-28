https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/besiktasta-ayrilik-resmen-gerceklesti-sosyal-medyada-acikladi-1084266903.html
Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti. Worral ayrılığı X hesabından... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:03+0300
2024-05-28T10:03+0300
2024-05-28T10:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_217:0:864:485_1920x0_80_0_0_50029486b4980f7ac827d17862960fc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş ayrılık,beşiktaş son dakika,beşiktaş worrall
beşiktaş ayrılık,beşiktaş son dakika,beşiktaş worrall
Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Sosyal medyadan duyurdu
10:03 28.05.2024 (güncellendi: 10:11 28.05.2024)
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti. Worral ayrılığı X hesabından duyurdu.