https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-uralogludan-filenin-sultanlarinin-ucak-krizine-iliskin-business-aciklamasi-1084280058.html

Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları'nın 'uçak krizine' ilişkin business açıklaması

Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları'nın 'uçak krizine' ilişkin business açıklaması

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan sorunun "iletişim eksikliğinden kaynaklandığını"... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T14:22+0300

2024-05-28T14:22+0300

2024-05-28T14:22+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

business class

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

filenin sultanları

uçak

uçak seferleri

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Filenin Sultanları'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Türk Hava Yolları'ndan aldığı bilgileri paylaşan Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Ne yaşanmıştı?A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi karşılaşması için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasına yer vermişti.

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, business class, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, uçak, uçak seferleri