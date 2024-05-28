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İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
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Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları'nın 'uçak krizine' ilişkin business açıklaması
Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları'nın 'uçak krizine' ilişkin business açıklaması
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan sorunun "iletişim eksikliğinden kaynaklandığını"... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:22+0300
2024-05-28T14:22+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
business class
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
filenin sultanları
uçak
uçak seferleri
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Filenin Sultanları'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Türk Hava Yolları'ndan aldığı bilgileri paylaşan Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Ne yaşanmıştı?A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi karşılaşması için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasına yer vermişti.
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abdulkadir uraloğlu, business class, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, uçak, uçak seferleri
abdulkadir uraloğlu, business class, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, uçak, uçak seferleri

Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları'nın 'uçak krizine' ilişkin business açıklaması

14:22 28.05.2024
© İHAFilenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan sorunun "iletişim eksikliğinden kaynaklandığını" ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi.
Filenin Sultanları'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları'ndan aldığı bilgileri paylaşan Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne yaşanmıştı?


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi karşılaşması için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.

Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasına yer vermişti.
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