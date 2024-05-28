https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-vergide-ilave-adimlar-yolda-1084270497.html
Bakan Şimşek: Vergide ilave adımlar yolda
Bakan Şimşek: Vergide ilave adımlar yolda
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda" dedi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:01+0300
2024-05-28T11:01+0300
2024-05-28T11:22+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
vergi
tasarruf
vergi beyannemesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ""Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda" dedi.
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mehmet şimşek, son dakika, vergi, tasarruf, vergi beyannemesi
mehmet şimşek, son dakika, vergi, tasarruf, vergi beyannemesi
Bakan Şimşek: Vergide ilave adımlar yolda
11:01 28.05.2024 (güncellendi: 11:22 28.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ""Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda" dedi.