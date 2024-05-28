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Ağabeyini öldürüp cinsel organını kesmişti: Sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Ağabeyini öldürüp cinsel organını kesmişti: Sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğu... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T23:38+0300
2024-05-28T23:38+0300
cinsel
cinsel istismar
ağabey
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Kocaeli'nde ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldüren tutuklu sanık E.T. (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.Mahkemede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi.Cumhuriyet savcısı önceki celse mahkemeye sunduğu, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını içeren esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.Sanık E.T, mütalaaya karşı diyeceğinin olmadığını ifade etti.Sanık avukatı da mütalaadaki "canavarca hisle" maddesini kabul etmediğini söyleyerek, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T, 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.E. T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.'Hatırlamak istemiyorum'Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, ağabeyinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230423/agabeyini-uykusunda-oldurdu-bogazini-ve-cinsel-organini-kestigi-ortaya-cikti-1070080345.html
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cinsel, cinsel istismar, ağabey
cinsel, cinsel istismar, ağabey

Ağabeyini öldürüp cinsel organını kesmişti: Sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

23:38 28.05.2024
© İHA / ARDACAN UZUNAbisini uykusunda vahşice katleden şahısın, abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
Abisini uykusunda vahşice katleden şahısın, abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© İHA / ARDACAN UZUN
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Savcı mütaalasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kocaeli'nde ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldüren tutuklu sanık E.T. (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.
Mahkemede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi.
Cumhuriyet savcısı önceki celse mahkemeye sunduğu, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını içeren esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.
Sanık E.T, mütalaaya karşı diyeceğinin olmadığını ifade etti.
Sanık avukatı da mütalaadaki "canavarca hisle" maddesini kabul etmediğini söyleyerek, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.
Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T, 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
E. T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

'Hatırlamak istemiyorum'

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, ağabeyinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Abisini uykusunda vahşice katleden şahısın, abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
TÜRKİYE
Ağabeyini uykusunda öldürdü: Boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı
23 Nisan 2023, 15:32
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