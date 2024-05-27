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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/zelenskiyi-koruyan-albaylar-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanova-suikast-hazirladi-1084241000.html
'Zelenskiy'i koruyan albaylar, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov'a suikast hazırladı'
'Zelenskiy'i koruyan albaylar, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov'a suikast hazırladı'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in koruma ekibinde yer alan albayların Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Budanov'a... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:14+0300
2024-05-27T13:14+0300
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Ukrayna'da karşı istihbarat biriminin üst düzey yetkililerinden biri, İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte Zelenskiy'i koruyan albayların GRU Başkanı Kirill Budanov'a suikast hazırladığını söyledi.Adı açıklanmayan yetkili, koruma ekibindeki albayların Kiev'de bir bodrumda İHA kontrol merkezi kurduğunu, merkezdeki operatörün Budanov'a düzenlenecek füze saldırısı için GRU Başkanı'nın konvoyunun koordinatlarını bir 'sorumluya' aktardığını anlattı.Saldırının bu ayın başında gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden yetkili, "Koordinatları verilen bu yere balistik füze saldırısı düzenlenecekti. Ardından bir İHA saldırının sonuçlarını tespit edip gerektiğinde sağ kurtulanlara ve saldırı sonrası yardım edenlere el bombaları fırlatacaktı. İkinci saldırının amacı, acil yardım birimlerini yok etmekti" dedi.Budanov'a suikast planını hazırlayan koruma ekibindeki albayların adlarının Andrey Guk ve Aleksandr Derkaç olduğunu belirten yetkili, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çalışan bir kişinin daha albaylara yardım ettiğini öne sürdü.Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 7 Mayıs'ya Guk ve Derkaç'ın FSB'ye bilgi aktardığı iddiasıyla yakalandığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bilginin doğru olduğundan şüphe duyduğunu vurgulamıştı.Aralık 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurmuştu.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Budanov'un 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının organizatörü olduğunu açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi ise, Nisan 2022'den itibaren Rusya'nın bölgelerinin hedef alındığı 100'den fazla İHA saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle Budanov hakkında terör eylemleri gerçekleştirme suçlarından soruşturma başlatmıştı.Daha önce bizzat Budanov da, Kiev'in ünlü Rus vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini birçok kez itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231214/rusya-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-hakkinda-arama-karari-cikartti-1078454013.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna güvenlik servisi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

'Zelenskiy'i koruyan albaylar, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov'a suikast hazırladı'

13:14 27.05.2024
© Fotoğraf : Press service of the President of UkraineРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© Fotoğraf : Press service of the President of Ukraine
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in koruma ekibinde yer alan albayların Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Budanov'a suikast hazırladığı belirtildi.
Ukrayna'da karşı istihbarat biriminin üst düzey yetkililerinden biri, İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte Zelenskiy'i koruyan albayların GRU Başkanı Kirill Budanov'a suikast hazırladığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, koruma ekibindeki albayların Kiev'de bir bodrumda İHA kontrol merkezi kurduğunu, merkezdeki operatörün Budanov'a düzenlenecek füze saldırısı için GRU Başkanı'nın konvoyunun koordinatlarını bir 'sorumluya' aktardığını anlattı.

Saldırının bu ayın başında gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden yetkili, "Koordinatları verilen bu yere balistik füze saldırısı düzenlenecekti. Ardından bir İHA saldırının sonuçlarını tespit edip gerektiğinde sağ kurtulanlara ve saldırı sonrası yardım edenlere el bombaları fırlatacaktı. İkinci saldırının amacı, acil yardım birimlerini yok etmekti" dedi.

Budanov'a suikast planını hazırlayan koruma ekibindeki albayların adlarının Andrey Guk ve Aleksandr Derkaç olduğunu belirten yetkili, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çalışan bir kişinin daha albaylara yardım ettiğini öne sürdü.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 7 Mayıs'ya Guk ve Derkaç'ın FSB'ye bilgi aktardığı iddiasıyla yakalandığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bilginin doğru olduğundan şüphe duyduğunu vurgulamıştı.

Aralık 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurmuştu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Budanov'un 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının organizatörü olduğunu açıklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi ise, Nisan 2022'den itibaren Rusya'nın bölgelerinin hedef alındığı 100'den fazla İHA saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle Budanov hakkında terör eylemleri gerçekleştirme suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Daha önce bizzat Budanov da, Kiev'in ünlü Rus vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini birçok kez itiraf etmişti.
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı
14 Aralık 2023, 12:07
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