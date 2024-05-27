'Zelenskiy'i koruyan albaylar, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov'a suikast hazırladı'

Ukrayna'da karşı istihbarat biriminin üst düzey yetkililerinden biri, İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte Zelenskiy'i koruyan albayların GRU Başkanı Kirill Budanov'a suikast hazırladığını söyledi.



Adı açıklanmayan yetkili, koruma ekibindeki albayların Kiev'de bir bodrumda İHA kontrol merkezi kurduğunu, merkezdeki operatörün Budanov'a düzenlenecek füze saldırısı için GRU Başkanı'nın konvoyunun koordinatlarını bir 'sorumluya' aktardığını anlattı.



Saldırının bu ayın başında gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden yetkili, "Koordinatları verilen bu yere balistik füze saldırısı düzenlenecekti. Ardından bir İHA saldırının sonuçlarını tespit edip gerektiğinde sağ kurtulanlara ve saldırı sonrası yardım edenlere el bombaları fırlatacaktı. İkinci saldırının amacı, acil yardım birimlerini yok etmekti" dedi.



Budanov'a suikast planını hazırlayan koruma ekibindeki albayların adlarının Andrey Guk ve Aleksandr Derkaç olduğunu belirten yetkili, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çalışan bir kişinin daha albaylara yardım ettiğini öne sürdü.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 7 Mayıs'ya Guk ve Derkaç'ın FSB'ye bilgi aktardığı iddiasıyla yakalandığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bilginin doğru olduğundan şüphe duyduğunu vurgulamıştı.



Aralık 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurmuştu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Budanov'un 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının organizatörü olduğunu açıklamıştı.



Rusya Soruşturma Komitesi ise, Nisan 2022'den itibaren Rusya'nın bölgelerinin hedef alındığı 100'den fazla İHA saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle Budanov hakkında terör eylemleri gerçekleştirme suçlarından soruşturma başlatmıştı.



Daha önce bizzat Budanov da, Kiev'in ünlü Rus vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini birçok kez itiraf etmişti.