https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/yolda-yuruyen-ve-hic-tanimadigi-universite-ogrencisini-tasla-vurarak-yaralamisti-cezasi-belli-oldu-1084243702.html

Yolda yürüyen ve hiç tanımadığı üniversite öğrencisini taşla vurarak yaralamıştı: Cezası belli oldu

Yolda yürüyen ve hiç tanımadığı üniversite öğrencisini taşla vurarak yaralamıştı: Cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan’da yolda yürüyen üniversite öğrencisinin başına yerden aldığı taşla vurduğu iddiasıyla yeniden yargılanan sanık, olayda kullanılan taşın silahtan... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T14:05+0300

2024-05-27T14:05+0300

2024-05-27T14:05+0300

yaşam

eyüpsultan

yaralama

taş

sanık

ceza

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Eyüpsultan’da 20 Ocak 2022’de yolda yürüyen üniversite öğrencisinin başına yerden taş alarak vurduğu iddiasıyla sanığın ‘silahla basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki üniversite durağında indiğini, trafik ışıklarından karşıya geçmek için beklediği sırada sanığın, müştekinin arkasına geçtiğini ve bir anda müştekiye elindeki taş ile vurarak yaraladığını aktardı. Açıklanan mütalaada sanığın ‘silahla basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.Ne olmuştu?Müştekiye okula gittiği sırada yolda giderken hiç tanımadığı sanık yerden taş alarak vurmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verilmişti.Öte yandan, İstanbul Bölge Mahkemesi sanık hakkında akıl sağlının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemece verilen kararı bozmuştu.Dosya yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

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