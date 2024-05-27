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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/yeni-vergi-reform-paketi-yolda-koyde-evi-sahilde-yazligi-olanlar-vergi-odeyecek-mi-1084230965.html
Yeni vergi reform paketi yolda: Köyde evi, sahilde yazlığı olanlar vergi ödeyecek mi?
Yeni vergi reform paketi yolda: Köyde evi, sahilde yazlığı olanlar vergi ödeyecek mi?
Sputnik Türkiye
Yeni hazırlanan vergi reform paketinde 2 ve daha fazla konutu olanlara yüklü miktarda Emlak Vergisi ve tapu harcı getirilmesine yönelik maddelerin yer alması... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T10:21+0300
2024-05-27T10:21+0300
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Katlamalı verginin konutun değerine göre ya da ‘köy evi’, ‘yazlık’ gibi sınıflara ayrılarak kapsam dışında bırakılmaması halinde milyonlarca ev sahibi çoğu zaman kullanmadığı gayrimenkulleri için yüklü miktarlarda vergi ödemek zorunda kalabilir.Birden fazla konutu olanlara vergiHazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘vergi reformu’ adı altında yürütülen çalışmaların en kritik maddelerinden birini 1’den daha fazla konutu olanlara getirilecek yeni vergiler oluşturuluyor. Önümüzdeki Haziran ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirilmesi düşünülen taslak düzenlemeyle, Emlak Vergisi oranlarında ilk kez sayıya göre değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre 1’den fazla evi olanlar, oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek. Ancak aynı kişinin 2’nci ve daha fazla evi varsa bu evler için katlanarak artan Emlak Vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu evlere ne kadar ilave vergi yükü getirileceği henüz netleştirilmedi.Babadan kalma köy evi 'ikinci ev' olarak değerlendirilir mi?Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre milyonlarca kişinin köylerde babadan, atadan kalma evleri tapu kaydında üzerlerinde görünüyor. Bu ev ve gayrimenkullerin büyük bölümü ise varislerin hisselerinde yer alıyor. Köy evlerinin dışında yazlık olarak kullanılan evler de tapu kayıtlarında bulunuyor. Köy evleri ile yazlıkların ‘ikinci ev’ olarak değerlendirilmesi halinde milyonlarca ev sahibi yeni vergilerle karşılaşacak.Yazlıkçıların durumu belirsizKonuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, vergi reformuyla konuta yatırım yapan varlıklı kesimlerin gelirindeki artışın vergilendirilmek istendiğini, bu nedenle köy evlerinin ‘ikinci ev vergisi’ dışında tutulması gerektiğini belirtti.Ancak yazlıkların durumunun köy evlerinden biraz daha farklı olduğuna işaret eden kaynaklar, “Yazlıkların önemli bölümü çalışırken alınmış, şimdi emeklilikte kullanılan evler. Bu evlerin ilave vergilendirilmesi adil olmaz. Yazlık adı altında sahip olunan değeri çok yüksek evlerin kapsam dışında kalacağını düşünüyoruz” dediler.
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vergi reformu,ikinci ev vergi,köydeki ev vergi,yazlık vergi,vergi kapsamına giren evler,birden fazla evi olanlar
vergi reformu,ikinci ev vergi,köydeki ev vergi,yazlık vergi,vergi kapsamına giren evler,birden fazla evi olanlar

Yeni vergi reform paketi yolda: Köyde evi, sahilde yazlığı olanlar vergi ödeyecek mi?

10:21 27.05.2024
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Yeni hazırlanan vergi reform paketinde 2 ve daha fazla konutu olanlara yüklü miktarda Emlak Vergisi ve tapu harcı getirilmesine yönelik maddelerin yer alması köyünde evi, kıyıda yazlığı olan milyonlarca kişiyi tedirgin etti.
Katlamalı verginin konutun değerine göre ya da ‘köy evi’, ‘yazlık’ gibi sınıflara ayrılarak kapsam dışında bırakılmaması halinde milyonlarca ev sahibi çoğu zaman kullanmadığı gayrimenkulleri için yüklü miktarlarda vergi ödemek zorunda kalabilir.

Birden fazla konutu olanlara vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘vergi reformu’ adı altında yürütülen çalışmaların en kritik maddelerinden birini 1’den daha fazla konutu olanlara getirilecek yeni vergiler oluşturuluyor. Önümüzdeki Haziran ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirilmesi düşünülen taslak düzenlemeyle, Emlak Vergisi oranlarında ilk kez sayıya göre değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre 1’den fazla evi olanlar, oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek. Ancak aynı kişinin 2’nci ve daha fazla evi varsa bu evler için katlanarak artan Emlak Vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu evlere ne kadar ilave vergi yükü getirileceği henüz netleştirilmedi.

Babadan kalma köy evi 'ikinci ev' olarak değerlendirilir mi?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre milyonlarca kişinin köylerde babadan, atadan kalma evleri tapu kaydında üzerlerinde görünüyor. Bu ev ve gayrimenkullerin büyük bölümü ise varislerin hisselerinde yer alıyor. Köy evlerinin dışında yazlık olarak kullanılan evler de tapu kayıtlarında bulunuyor. Köy evleri ile yazlıkların ‘ikinci ev’ olarak değerlendirilmesi halinde milyonlarca ev sahibi yeni vergilerle karşılaşacak.

Yazlıkçıların durumu belirsiz

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, vergi reformuyla konuta yatırım yapan varlıklı kesimlerin gelirindeki artışın vergilendirilmek istendiğini, bu nedenle köy evlerinin ‘ikinci ev vergisi’ dışında tutulması gerektiğini belirtti.
Ancak yazlıkların durumunun köy evlerinden biraz daha farklı olduğuna işaret eden kaynaklar, “Yazlıkların önemli bölümü çalışırken alınmış, şimdi emeklilikte kullanılan evler. Bu evlerin ilave vergilendirilmesi adil olmaz. Yazlık adı altında sahip olunan değeri çok yüksek evlerin kapsam dışında kalacağını düşünüyoruz” dediler.
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EKONOMİ
Milyonları ilgilendiren düzenlemede ayrıntılar belli oldu: Vergi reformu geliyor
11 Ağustos 2023, 07:59
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