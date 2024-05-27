Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-fransiz-askeri-egitmenlerin-ukraynada-calismasina-izin-verdi-1084257450.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerine ziyaretlerini yasal hale getirdiğini açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T23:20+0300
2024-05-27T23:20+0300
dünya
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
aleksandr sırskiy
gabrielius landsbergis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084256898_0:37:746:457_1920x0_80_0_0_bce5757596164ae7e89cd843133258c8.png
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gerekli belgeleri imzaladığını söyledi.Sırskiy, “İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret etmelerine, altyapılarını ve personellerini tanımalarına olanak sağlayacak belgeleri imzalamış bulunuyorum” ifadelerini paylaştı.Daha sonra Fransız BFM televizyonu, Fransa Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme konusunun üzerinde hala çalışıldığını bildirdi.Habere göre bakanlık, “Ukrayna topraklarında eğitim, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Ukrayna’ya destek konferansından bu yana tartışılan konulardan biridir. Bu konu, özellikle kesin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Ukraynalılarla yapılan çalışmanın konusu olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta Fransa liderliğindeki koalisyonla Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.Diğer yandan New York Times gazetesi, Kiev’in Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında NATO’dan cephe hattının yakınında askerlerin eğitilmesine yardım etmesini istediğini bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ise İttifak eğitmenlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz göründüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230712/fransiz-egitmenler-ukraynali-askerlerin-akibetini-umursamiyor-1073480129.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084256898_43:0:703:495_1920x0_80_0_0_02c2ddc2146aa6e56d835161506e1b12.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, gabrielius landsbergis
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, gabrielius landsbergis

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi

23:20 27.05.2024
Fransız askeri eğitmenler
Fransız askeri eğitmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
Abone ol
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerine ziyaretlerini yasal hale getirdiğini açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gerekli belgeleri imzaladığını söyledi.
Sırskiy, “İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret etmelerine, altyapılarını ve personellerini tanımalarına olanak sağlayacak belgeleri imzalamış bulunuyorum” ifadelerini paylaştı.
Daha sonra Fransız BFM televizyonu, Fransa Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme konusunun üzerinde hala çalışıldığını bildirdi.
Habere göre bakanlık, “Ukrayna topraklarında eğitim, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Ukrayna’ya destek konferansından bu yana tartışılan konulardan biridir. Bu konu, özellikle kesin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Ukraynalılarla yapılan çalışmanın konusu olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta Fransa liderliğindeki koalisyonla Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.
Diğer yandan New York Times gazetesi, Kiev’in Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında NATO’dan cephe hattının yakınında askerlerin eğitilmesine yardım etmesini istediğini bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ise İttifak eğitmenlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz göründüğünü kaydetmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
Ukrayna krizi
‘Fransız eğitmenler, Ukraynalı askerlerin akıbetini umursamıyor’
12 Temmuz 2023, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала