https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-fransiz-askeri-egitmenlerin-ukraynada-calismasina-izin-verdi-1084257450.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerine ziyaretlerini yasal hale getirdiğini açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T23:20+0300

2024-05-27T23:20+0300

2024-05-27T23:20+0300

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gerekli belgeleri imzaladığını söyledi.Sırskiy, “İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret etmelerine, altyapılarını ve personellerini tanımalarına olanak sağlayacak belgeleri imzalamış bulunuyorum” ifadelerini paylaştı.Daha sonra Fransız BFM televizyonu, Fransa Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme konusunun üzerinde hala çalışıldığını bildirdi.Habere göre bakanlık, “Ukrayna topraklarında eğitim, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Ukrayna’ya destek konferansından bu yana tartışılan konulardan biridir. Bu konu, özellikle kesin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Ukraynalılarla yapılan çalışmanın konusu olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta Fransa liderliğindeki koalisyonla Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.Diğer yandan New York Times gazetesi, Kiev’in Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında NATO’dan cephe hattının yakınında askerlerin eğitilmesine yardım etmesini istediğini bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ise İttifak eğitmenlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz göründüğünü kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230712/fransiz-egitmenler-ukraynali-askerlerin-akibetini-umursamiyor-1073480129.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, gabrielius landsbergis