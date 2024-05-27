https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-fransiz-askeri-egitmenlerin-ukraynada-calismasina-izin-verdi-1084257450.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerine ziyaretlerini yasal hale getirdiğini açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T23:20+0300
2024-05-27T23:20+0300
2024-05-27T23:20+0300
dünya
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
aleksandr sırskiy
gabrielius landsbergis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084256898_0:37:746:457_1920x0_80_0_0_bce5757596164ae7e89cd843133258c8.png
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gerekli belgeleri imzaladığını söyledi.Sırskiy, “İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret etmelerine, altyapılarını ve personellerini tanımalarına olanak sağlayacak belgeleri imzalamış bulunuyorum” ifadelerini paylaştı.Daha sonra Fransız BFM televizyonu, Fransa Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme konusunun üzerinde hala çalışıldığını bildirdi.Habere göre bakanlık, “Ukrayna topraklarında eğitim, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Ukrayna’ya destek konferansından bu yana tartışılan konulardan biridir. Bu konu, özellikle kesin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Ukraynalılarla yapılan çalışmanın konusu olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta Fransa liderliğindeki koalisyonla Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.Diğer yandan New York Times gazetesi, Kiev’in Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında NATO’dan cephe hattının yakınında askerlerin eğitilmesine yardım etmesini istediğini bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ise İttifak eğitmenlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz göründüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230712/fransiz-egitmenler-ukraynali-askerlerin-akibetini-umursamiyor-1073480129.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084256898_43:0:703:495_1920x0_80_0_0_02c2ddc2146aa6e56d835161506e1b12.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, gabrielius landsbergis
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, gabrielius landsbergis
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’da çalışmasına izin verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerine ziyaretlerini yasal hale getirdiğini açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna’daki eğitim merkezlerini ziyaret etmesi için gerekli belgeleri imzaladığını söyledi.
Sırskiy, “İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret etmelerine, altyapılarını ve personellerini tanımalarına olanak sağlayacak belgeleri imzalamış bulunuyorum” ifadelerini paylaştı.
Daha sonra Fransız BFM televizyonu, Fransa Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme konusunun üzerinde hala çalışıldığını bildirdi.
Habere göre bakanlık, “Ukrayna topraklarında eğitim, 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Ukrayna’ya destek konferansından bu yana tartışılan konulardan biridir. Bu konu, özellikle kesin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Ukraynalılarla yapılan çalışmanın konusu olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta Fransa liderliğindeki koalisyonla Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.
Diğer yandan New York Times gazetesi, Kiev’in Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında NATO’dan cephe hattının yakınında askerlerin eğitilmesine yardım etmesini istediğini bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ise İttifak eğitmenlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz göründüğünü kaydetmişti.