https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-brics-ekstrem-sporlari-festivaline-ev-sahipligi-yapacak-1084255275.html

Rusya, BRICS Ekstrem Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Rusya, BRICS Ekstrem Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Sputnik Türkiye

BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour ekstrem sporları festivalinin 5-10... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T20:28+0300

2024-05-27T20:28+0300

2024-05-27T20:28+0300

dünya

rusya

brics

ekstrem spor

nijniy novgorod

ilya vdovin

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Grand Skate Tour basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour Ekstrem Sporları Festivali, 5-10 Haziran tarihleri ​​arasında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek.BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, 10-11 Haziran’da Nijniy Novgorod’da gerçekleşecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısıyla aynı zamana denk gelecek şekilde zamanlandı.Bu yıl Nijniy Novgorod’da düzenlenecek olan Grand Skate Tour yeni projesi, Azerbaycan, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Brezilya, Zimbabve, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kolombiya, Küba, Lübnan, BAE, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Türkiye, Uganda, Güney Afrika, Etiyopya olmak üzere 20'den fazla ülkeden katılımcıları bir araya getirecek.Rusya Kaykay Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, “Projemiz için asıl önemli olan katılımcılardan birinin zaferi değil, dünyanın her yerinden küçük tekerlek hayranlarının birleşmesidir. Bu nedenle Grand Skate Tour’un olimpiyat değerlerine olimpiyatlardan daha yakın olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230901/turk-kaykaycilarin-da-katildigi-grand-skate-tour-moskovada-devam-ediyor-finaller-yarin-1075111792.html

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rusya, brics, ekstrem spor, nijniy novgorod, ilya vdovin