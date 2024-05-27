https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-brics-ekstrem-sporlari-festivaline-ev-sahipligi-yapacak-1084255275.html
Rusya, BRICS Ekstrem Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
Rusya, BRICS Ekstrem Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour ekstrem sporları festivalinin 5-10... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T20:28+0300
2024-05-27T20:28+0300
2024-05-27T20:28+0300
dünya
rusya
brics
ekstrem spor
nijniy novgorod
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Grand Skate Tour basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour Ekstrem Sporları Festivali, 5-10 Haziran tarihleri arasında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek.BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, 10-11 Haziran’da Nijniy Novgorod’da gerçekleşecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısıyla aynı zamana denk gelecek şekilde zamanlandı.Bu yıl Nijniy Novgorod’da düzenlenecek olan Grand Skate Tour yeni projesi, Azerbaycan, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Brezilya, Zimbabve, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kolombiya, Küba, Lübnan, BAE, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Türkiye, Uganda, Güney Afrika, Etiyopya olmak üzere 20'den fazla ülkeden katılımcıları bir araya getirecek.Rusya Kaykay Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, “Projemiz için asıl önemli olan katılımcılardan birinin zaferi değil, dünyanın her yerinden küçük tekerlek hayranlarının birleşmesidir. Bu nedenle Grand Skate Tour’un olimpiyat değerlerine olimpiyatlardan daha yakın olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230901/turk-kaykaycilarin-da-katildigi-grand-skate-tour-moskovada-devam-ediyor-finaller-yarin-1075111792.html
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rusya, brics, ekstrem spor, nijniy novgorod, ilya vdovin
rusya, brics, ekstrem spor, nijniy novgorod, ilya vdovin
Rusya, BRICS Ekstrem Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour ekstrem sporları festivalinin 5-10 Haziran tarihleri arasında Nijniy Novgorod kentinde düzenleneceği bildirildi.
Grand Skate Tour basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, BRICS ülkelerinin kaykay, scooter ve paten spor dallarındaki profesyonel sporcularının mücadele edeceği Grand Skate Tour Ekstrem Sporları Festivali, 5-10 Haziran tarihleri arasında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek.
BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, 10-11 Haziran’da Nijniy Novgorod’da gerçekleşecek BRICS Dışişleri Bakanları toplantısıyla aynı zamana denk gelecek şekilde zamanlandı.
Bu yıl Nijniy Novgorod’da düzenlenecek olan Grand Skate Tour yeni projesi, Azerbaycan, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Brezilya, Zimbabve, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kolombiya, Küba, Lübnan, BAE, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Türkiye, Uganda, Güney Afrika, Etiyopya olmak üzere 20'den fazla ülkeden katılımcıları bir araya getirecek.
Rusya Kaykay Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, “Projemiz için asıl önemli olan katılımcılardan birinin zaferi değil, dünyanın her yerinden küçük tekerlek hayranlarının birleşmesidir. Bu nedenle Grand Skate Tour’un olimpiyat değerlerine olimpiyatlardan daha yakın olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.