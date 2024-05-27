https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/norvec-filistini-tanidigina-iliskin-resmi-belgeleri--teslim-etti-1084225858.html
Norveç, Filistin'i tanıdığına ilişkin resmi belgeleri teslim etti
Norveç, Filistin'i tanıdığına ilişkin resmi belgeleri teslim etti
Sputnik Türkiye
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T06:54+0300
2024-05-27T06:54+0300
2024-05-27T06:54+0300
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Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen devlet olarak tanımasına sayılı günler kala Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti.Büyük ölçüde sembolik bir adım olan belge tesliminin ardından Mustafa, "Tanınma bizim için çok şey ifade ediyor. Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şey bu. Bu bizim için çok önemli” dedi.İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i 1967 sınırlarıyla resmen devlet olarak 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html
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norveç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, muhammed mustafa, tanıma
norveç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, muhammed mustafa, tanıma
Norveç, Filistin'i tanıdığına ilişkin resmi belgeleri teslim etti
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti.
Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen devlet olarak tanımasına sayılı günler kala Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti.
Büyük ölçüde sembolik bir adım olan belge tesliminin ardından Mustafa, "Tanınma bizim için çok şey ifade ediyor. Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şey bu. Bu bizim için çok önemli” dedi.
İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i 1967 sınırlarıyla resmen devlet olarak 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.