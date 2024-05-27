https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/norvec-filistini-tanidigina-iliskin-resmi-belgeleri--teslim-etti-1084225858.html

Norveç, Filistin'i tanıdığına ilişkin resmi belgeleri teslim etti

Norveç, Filistin'i tanıdığına ilişkin resmi belgeleri teslim etti

Sputnik Türkiye

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T06:54+0300

2024-05-27T06:54+0300

2024-05-27T06:54+0300

dünya

norveç

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

muhammed mustafa

tanıma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057812570_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d4795a44c28c12ceacd1f8df950c1749.jpg

Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen devlet olarak tanımasına sayılı günler kala Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya teslim etti.Büyük ölçüde sembolik bir adım olan belge tesliminin ardından Mustafa, "Tanınma bizim için çok şey ifade ediyor. Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şey bu. Bu bizim için çok önemli” dedi.İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i 1967 sınırlarıyla resmen devlet olarak 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html

norveç

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, muhammed mustafa, tanıma