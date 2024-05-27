https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/milli-savunma-bakani-guler-ve-disisleri-bakani-fidan-bir-araya-geldi-1084255389.html

Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T22:05+0300

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2024-05-27T22:05+0300

yaşar güler

hakan fidan

görüşme

türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bahceli-televizyon-kanallarina-seslendi-haksiz-ve-hayasiz-iddialarda-bulunanlar-mahkemede-dinlensin-1084247155.html

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yaşar güler, hakan fidan, görüşme