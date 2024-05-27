https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/milli-savunma-bakani-guler-ve-disisleri-bakani-fidan-bir-araya-geldi-1084255389.html
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T22:05+0300
2024-05-27T22:05+0300
2024-05-27T22:05+0300
yaşar güler
hakan fidan
görüşme
türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bahceli-televizyon-kanallarina-seslendi-haksiz-ve-hayasiz-iddialarda-bulunanlar-mahkemede-dinlensin-1084247155.html
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yaşar güler, hakan fidan, görüşme
yaşar güler, hakan fidan, görüşme
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.