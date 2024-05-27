https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/merkez-bankasinin-adimlari-mevduat-faizine-yaradi-1084244203.html

Merkez Bankası'nın adımları mevduat faizine yaradı

Merkez Bankası'nın adımları mevduat faizine yaradı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın likidite fazlasını önlemek için attığı adımlar meyvesini verdi. Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T14:11+0300

2024-05-27T14:11+0300

2024-05-27T14:11+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

merkez bankası

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Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımları mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket başlattı.TCMB, geçen hafta perşembe günü, piyasadaki likidite fazlası önlemek için bazı adımları hayata geçirmişti.Buna göre yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirildi. TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı.Zorunlu karşılık uygulamalarının ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de yönünü yukarı çevirdi.Mevduat faizleri neden düştü?TCMB'nin 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan Türk Lirası fazlası, gecelik faizleri ve mevduatı aşağı baskıladı.NTV'nin haberine göre alınan kararlar öncesi gecelik faizler TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Sistemin likidite fazlası geçen hafta yaklaşık 600 milyar liraya yükselmişti.Ekonomistler, mevduat faizlerinin politika faizinin altına indiğini belirterek, bu durumun bazı risker yaratabileceğine dikkat çekmişti.Bu nedenle perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında ana gündemin likidite fazlasının olması bekleniyordu.TCMB'nin kararlarının ardından perşembe günü yüzde 50,8'e yükselen TLREF, cuma günü yeniden yüzde 53 ile faiz koridorunun üst bandına yerleşti.Bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500 liradan fazla likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekileceğini hesapladı.Mevduat faizleri yükseldi mi?Ekonomistler, TCMB'nin adımlarının bu hafta etkisini göstereceği yorumunu yapmıştı.Beklenen oldu ve mevduat faizlerinde 8-9 puanlık artış kaydedildi.Düşük bakiyeli tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 50’ye yaklaştı.Yüksek miktarlı hesaplarda ise yüzde 54 seviyesi görüldü.Geçen haftalarda mevduat faizleri düşük bakiyeli tasarruflarda yüzde 41'e kadar gerilerken, 30'lu rakamlara inebileceği konuşulmaya başlanmıştı.

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mevduat, mevduat faizi, merkez bankası