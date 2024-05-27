https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-234-gundur-ablukaya-aldigi-gazzede-can-kaybi-36-bini-gecti-1084248057.html

İsrail'in 234 gündür ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 36 bini geçti

İsrail'in 234 gündür ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 36 bini geçti

Sputnik Türkiye

Kara harekatını Refah'a kaydırarak sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:46+0300

2024-05-27T15:46+0300

2024-05-27T15:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

benyamin netanyahu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu