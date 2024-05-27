https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-234-gundur-ablukaya-aldigi-gazzede-can-kaybi-36-bini-gecti-1084248057.html
İsrail'in 234 gündür ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 36 bini geçti
İsrail'in 234 gündür ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 36 bini geçti
Sputnik Türkiye
Kara harekatını Refah'a kaydırarak sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T15:46+0300
2024-05-27T15:46+0300
2024-05-27T15:46+0300
israil- filistin çatışması
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soykırım
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu
İsrail'in 234 gündür ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 36 bini geçti
Kara harekatını Refah'a kaydırarak sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 36 bin 50'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.