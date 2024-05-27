https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakan-yumakli-basibos-sokak-kopekleri-sorununun-ustesinden-gelecegiz-1084245644.html

Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri sorununun üstesinden geleceğiz

Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri sorununun üstesinden geleceğiz

Sputnik Türkiye

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme hazırlığı ve uyutma seçeneğinin gündeme getirilmesiyle başlayan tartışma devam ederken kamuoyu tarafından... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:21+0300

2024-05-27T15:21+0300

2024-05-27T15:21+0300

türkiye

sokak köpeği

sokak kedisi

sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği

başıboş sokak köpeği

ibrahim yumaklı

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Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa teklifine yönelik tartışmalar devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.Konuya dair çözüm tartışmalarında teknik bilgilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir." dedi.Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılması ile mümkün olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir." açıklamasında bulundu.Kuduz riskiDünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığını da sözlerine ekleyen Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır." diye konuştu.Kuduz riskli temasSağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin olduğunu dile getiren Yumaklı, "2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır." dedi.Yumaklı, şöyle devam etti:

türkiye

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Sputnik Türkiye

sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği , başıboş sokak köpeği, ibrahim yumaklı