https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ancelottiden-dev-final-oncesi-arda-guler-aciklamasi-oynayabilir-1084240038.html
Ancelotti’den dev final öncesi Arda Güler açıklaması: Oynayabilir
Ancelotti’den dev final öncesi Arda Güler açıklaması: Oynayabilir
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T12:35+0300
2024-05-27T12:35+0300
2024-05-27T12:35+0300
spor
real madrid
arda güler
carlo ancelotti
uefa şampiyonlar ligi
wembley stadyumu
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Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenleyen Real Madrid Kulübü’nün ünlü İtalyan teknik direktörü Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" dedi.Ancelotti ayrıca finale kalarak "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık" şeklinde konuştu."Favori olduğumuzu düşünmüyoruz" diyen Ancelotti, "Borussia Dortmund, iyi bir takım olduğunu gösterdi. PSG ve Atletico Madrid'i eledi. Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp" ifadelerini kullandı.Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor" değerlendirmesini yaptı.2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/real-madridin-yildiz-oyuncusu-futbolu-birakiyor-1084060056.html
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real madrid, arda güler, carlo ancelotti, uefa şampiyonlar ligi, wembley stadyumu
real madrid, arda güler, carlo ancelotti, uefa şampiyonlar ligi, wembley stadyumu
Ancelotti’den dev final öncesi Arda Güler açıklaması: Oynayabilir
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenleyen Real Madrid Kulübü’nün ünlü İtalyan teknik direktörü Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" dedi.
Ancelotti ayrıca finale kalarak "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık" şeklinde konuştu.
"Favori olduğumuzu düşünmüyoruz" diyen Ancelotti, "Borussia Dortmund, iyi bir takım olduğunu gösterdi. PSG ve Atletico Madrid'i eledi. Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor" değerlendirmesini yaptı.
2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.