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Seçil Erzan'in sicil amiri konuştu: 'Yurt dışına kaçacak engel olun'
Seçil Erzan'in sicil amiri konuştu: 'Yurt dışına kaçacak engel olun'
Sputnik Türkiye
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T10:49+0300
2024-05-25T10:49+0300
türkiye
seçil erzan
mahkeme
tutuklu
hapis
arda turan
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Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı" dedi.Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in de bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı.'Yurt dışına kaçacak engel olun'Duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "7 Nisan günü İnci Çeviker isimli kişinin Seçil Erzan’a ulaşmak istediğine ama ulaşamadığına ilişkin bir telefon aldım. Seçil Erzan’a paralar verdiğini ancak kendisini oyaladığını söyledi ve 'yurt dışına kaçacak engel olun'" dedi. Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.Arda Turan: ‘bende Seçil’in telefon numarası var, size verebilirim’ İfadesine devam eden tanık Tekin, "7 Nisan gecesi Genel Müdürümüz Hakan Ateş’ten bir telefon aldık. Fatih Terim’in sabah 10.00 gibi geleceğini ve toplantı olacağını söyledi. Sabah 10’da genel müdürlüğe gittik. Fatih Terim, yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikteydi. Görüşme yaptık, Arda Turan, Erzan’a paralar verdiğini ama geri alamadığını söyledi. Biz Seçil Erzan ile görüşemediğimizi söylediğimizde Arda Turan, ‘Bende Seçil’in telefon numarası var, size verebilirim’ dedi. Fatih hoca, 'Seçil benim kızım gibidir' demişti. Toplantının ardından Fatih Terim ile diğer futbolcular gittiler, biz çalışmalarımıza devam ettik. Turan’ın verdiği numarayı aradım açan olmadı, sonra Seçil beni aradı. Perişan halde ağlıyordu. Çok utandığını, korktuğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Ne yapabileceğimi sordum görüşmek istediğini söyledi. Şoförümle birlikte attığı konuma gittim. Çorlu’da bir site içerisinde kapının dışında Seçil Erzan beni karşıladı. Çok perişan haldeydi. Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı. 3 saat kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildiDuruşmada bazı müşteki avukatları, ‘bankacılık zimmeti’ yönünden dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Sanıklar Atilla Yörük ile Seçil Erzan’ın avukatı ise müvekkillerinin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Mahkeme, bu 2 talebin de reddine hükmederek duruşmaya devam etti.
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seçil erzan, mahkeme, tutuklu, hapis, arda turan

Seçil Erzan'in sicil amiri konuştu: 'Yurt dışına kaçacak engel olun'

10:49 25.05.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı" dedi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in de bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı.

'Yurt dışına kaçacak engel olun'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "7 Nisan günü İnci Çeviker isimli kişinin Seçil Erzan’a ulaşmak istediğine ama ulaşamadığına ilişkin bir telefon aldım. Seçil Erzan’a paralar verdiğini ancak kendisini oyaladığını söyledi ve 'yurt dışına kaçacak engel olun'" dedi. Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

Arda Turan: ‘bende Seçil’in telefon numarası var, size verebilirim’


İfadesine devam eden tanık Tekin, "7 Nisan gecesi Genel Müdürümüz Hakan Ateş’ten bir telefon aldık. Fatih Terim’in sabah 10.00 gibi geleceğini ve toplantı olacağını söyledi. Sabah 10’da genel müdürlüğe gittik. Fatih Terim, yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikteydi. Görüşme yaptık, Arda Turan, Erzan’a paralar verdiğini ama geri alamadığını söyledi. Biz Seçil Erzan ile görüşemediğimizi söylediğimizde Arda Turan, ‘Bende Seçil’in telefon numarası var, size verebilirim’ dedi. Fatih hoca, 'Seçil benim kızım gibidir' demişti. Toplantının ardından Fatih Terim ile diğer futbolcular gittiler, biz çalışmalarımıza devam ettik. Turan’ın verdiği numarayı aradım açan olmadı, sonra Seçil beni aradı. Perişan halde ağlıyordu. Çok utandığını, korktuğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Ne yapabileceğimi sordum görüşmek istediğini söyledi. Şoförümle birlikte attığı konuma gittim. Çorlu’da bir site içerisinde kapının dışında Seçil Erzan beni karşıladı. Çok perişan haldeydi. Seçil bana çok zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, yakın akrabalarının tefeciler tarafından rahatsız edildiğini, bu paraları aldığını ancak veremediğini anlattı. 3 saat kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Duruşmada bazı müşteki avukatları, ‘bankacılık zimmeti’ yönünden dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Sanıklar Atilla Yörük ile Seçil Erzan’ın avukatı ise müvekkillerinin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Mahkeme, bu 2 talebin de reddine hükmederek duruşmaya devam etti.
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