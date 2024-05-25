https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/samsunda-bir-kadin-evde-bogazi-kesilmis-halde-bulundu-1084186759.html

Samsun'da bir kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu

Samsun'da bir kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Samsun'da 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T00:31+0300

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türkiye

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atakum

kadın cinayeti

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kader Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/16-yillik-cinayet-cozuldu-yakarak-cesedi-gommusler-1083937342.html

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samsun, cinayet, atakum, kadın cinayeti, hırsız