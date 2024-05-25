https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/herkes-dolu-sandilar-musta-gokyuzunden-bilinmeyen-cisimler-yagdi-yetkililer-incelesin-1084197845.html
Herkes dolu sandı, Muş'ta gökyüzünden 'bilinmeyen cisimler' yağdı: 'Yetkililer incelesin'
Herkes dolu sandı, Muş'ta gökyüzünden 'bilinmeyen cisimler' yağdı: 'Yetkililer incelesin'
Sputnik Türkiye
Muş'ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Peki, bu cisim ne? Bölge halkı yetkililerden bir açıklama bekliyor. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T16:37+0300
2024-05-25T16:37+0300
2024-05-25T16:46+0300
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Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesi'nde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti.Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.Muş’a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, “Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/delirten-taos-ugultusu-dunyanin-her-yerinde-duyuldusebebine-1084191207.html
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dolu, dolu yağışı, muş, yetkili
dolu, dolu yağışı, muş, yetkili
Herkes dolu sandı, Muş'ta gökyüzünden 'bilinmeyen cisimler' yağdı: 'Yetkililer incelesin'
16:37 25.05.2024 (güncellendi: 16:46 25.05.2024)
Muş'ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Peki, bu cisim ne? Bölge halkı yetkililerden bir açıklama bekliyor.
Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesi'nde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti.
Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.
Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.
Muş’a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, “Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik” şeklinde konuştu.