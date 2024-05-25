https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-olagan-secimli-genel-kurul-basladi-1084190092.html

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul başladı

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul başladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T10:36+0300

2024-05-25T10:36+0300

2024-05-25T10:36+0300

spor

galatasaray

seçim

başkanlık

dursun özbek

galatasaray lisesi

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Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.Başkanlık için 2 adayGalatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.Adayların listeleriBaşkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:Dursun Özbek:Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih DemircanYedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.Süheyl Batum:Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat KaramanYedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

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galatasaray, seçim, başkanlık, dursun özbek, galatasaray lisesi