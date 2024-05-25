https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cumhurbaskani-erdogan-israile-baski-kurmayi-surdurecegiz-1084195831.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmesi için tarih verdi: Yeni bir sanayi politikası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmesi için tarih verdi: Yeni bir sanayi politikası geliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz" diyerek hem... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T15:18+0300

2024-05-25T15:18+0300

2024-05-25T16:38+0300

recep tayyip erdoğan

israil

israil-filistin

açıklama

ekonomi

ekonomi

deik

dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz'DEİK üyelerine seslenen Erdoğan: Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız''Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz''İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı'Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi işaret etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/numan-kurtulmustan-yeni-anayasa-aciklamasi-kendi-koselerinden-bagirmaya-devam-etsinler-1084194369.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, açıklama, ekonomi, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)