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Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmesi için tarih verdi: Yeni bir sanayi politikası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmesi için tarih verdi: Yeni bir sanayi politikası geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz" diyerek hem... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T15:18+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz'DEİK üyelerine seslenen Erdoğan: Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız''Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz''İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı'Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi işaret etti
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recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, açıklama, ekonomi, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)
recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, açıklama, ekonomi, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmesi için tarih verdi: Yeni bir sanayi politikası geliyor

15:18 25.05.2024 (güncellendi: 16:38 25.05.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz" diyerek hem ekonomiye hem de İsrail-Filistin çatışmasında alınan ekonomik kararlara dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz'

"Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz."

DEİK üyelerine seslenen Erdoğan: Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız'

"Türkiye için çalışan ihraç eden yatırımlarını artıran Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siz çalıştığınız ürettiğiniz yatırım yaptığınız ihraç ettiğiniz Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız."

'Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz'

"Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için taş üstüne taş koyan insanlarımızla yürümekten gurur duyuyoruz. İş dünyamız söz konusu olunca, açık söylüyorum, hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin."

'İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı'

Kovid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılı bölgemizdeki çatışmalarla daha da çetrefilleşti. Türkiye, tüm bu sınamalara ilave olarak deprem yaşadı. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolardır. Hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlamaz. Üst üste 3 seçim geçirdik. Ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi işaret etti

"Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz. Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz

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