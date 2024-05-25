https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/charlie-chaplinin-yasam-oykusunu-anlatan-tiyatro-oyunu-turkiyede-ilk-kez-sahnelenecek---1084202851.html

Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Türkiye'de ilk kez sahnelenecek

Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Türkiye'de ilk kez sahnelenecek

Sputnik Türkiye

Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor. Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T19:41+0300

2024-05-25T19:41+0300

2024-05-25T19:42+0300

yaşam

charlie chaplin

tiyatro

şapka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101388/57/1013885744_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4200bea635bb46e035596dbde56bec43.jpg

Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi oyuncular da oyunda yer alacak. 27 Mayıs'ta sahnelenecek oyunun biletleri satışa sunuldu. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, efsanevi eserleri ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü, müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230723/charlie-chaplinin-kizi-josephine-chaplin-hayatini-kaybetti-1073863661.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

charlie chaplin, tiyatro, şapka