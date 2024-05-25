https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/charlie-chaplinin-yasam-oykusunu-anlatan-tiyatro-oyunu-turkiyede-ilk-kez-sahnelenecek---1084202851.html
Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Türkiye'de ilk kez sahnelenecek
Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Türkiye'de ilk kez sahnelenecek
Sputnik Türkiye
Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor. Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:41+0300
2024-05-25T19:41+0300
2024-05-25T19:42+0300
yaşam
charlie chaplin
tiyatro
şapka
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Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi oyuncular da oyunda yer alacak. 27 Mayıs'ta sahnelenecek oyunun biletleri satışa sunuldu. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, efsanevi eserleri ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü, müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230723/charlie-chaplinin-kizi-josephine-chaplin-hayatini-kaybetti-1073863661.html
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charlie chaplin, tiyatro, şapka
charlie chaplin, tiyatro, şapka
Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Türkiye'de ilk kez sahnelenecek
19:41 25.05.2024 (güncellendi: 19:42 25.05.2024)
Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor. Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi isimler oyunda yer alacak.
Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek.
Chaplin'i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi oyuncular da oyunda yer alacak. 27 Mayıs'ta sahnelenecek oyunun biletleri satışa sunuldu.
Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, efsanevi eserleri ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü, müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.