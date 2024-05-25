https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/aziz-yildirimdan-fenerbahceli-taraftarlara-sampiyonluk-cagrisi-1084189724.html

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk çağrısı

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk çağrısı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe'nin... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T10:30+0300

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Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya geldiği programda üyelerden ve taraftarlardan destek istedi.'Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum'Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Aziz Yıldırım, “Bugün çok yoruldum. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık" diyerek şunları aktardı:'Paradan korkmayın, Fenerbahçe’nin her zaman parası olur'

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fenerbahçe, aziz yıldırım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, ali koç, aday