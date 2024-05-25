https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/aziz-yildirimdan-fenerbahceli-taraftarlara-sampiyonluk-cagrisi-1084189724.html
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk çağrısı
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk çağrısı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe'nin... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T10:30+0300
2024-05-25T10:30+0300
2024-05-25T10:30+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
başkanlık
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
ali koç
aday
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Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya geldiği programda üyelerden ve taraftarlardan destek istedi.'Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum'Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Aziz Yıldırım, “Bugün çok yoruldum. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık" diyerek şunları aktardı:'Paradan korkmayın, Fenerbahçe’nin her zaman parası olur'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/galatasaray-4-fenerbahceli-futbolcunun-pfdkye-sevki-icin-tffye-basvurdu-1084184274.html
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fenerbahçe, aziz yıldırım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, ali koç, aday
fenerbahçe, aziz yıldırım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, ali koç, aday
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk çağrısı
Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız” dedi.
Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçelilerle bir araya geldiği programda üyelerden ve taraftarlardan destek istedi.
'Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum'
Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Aziz Yıldırım, “Bugün çok yoruldum. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık" diyerek şunları aktardı:
'Paradan korkmayın, Fenerbahçe’nin her zaman parası olur'
"Ama 60 binin üzerinde 70’e yakın üye var diyorlar. Ama isterim ki bu hepsi halkın yani sizlerin üye olmasıyla sağlansın ama maalesef başka şeyler bulunuyor. Bu da bizi üzüyor. Ama şunu söylüyorum. Bu son dönemeç hepimizin çalışması ve bu işi başarmamız lazım. Ben bir dönem istiyorum. Bir dönemden fazla yapamam. Ama benden sonra üzücü olan şu. Bir aday çıkıyor. İkinci aday oluyor. Bu çok tehlikeli, zararlı. Siz aranızda yönetim yapın. Bir tane başkan seçin. Paradan korkmayın. Fenerbahçe’nin her zaman parası olur.”