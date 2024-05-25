https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/anadolu-parsi-sirtlan-ve-su-samuru-termal-kamerada-goruntuledi--1084192770.html
Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru termal kamerada görüntüledi
Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru termal kamerada görüntüledi
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından kullanılan bir termal kameraya Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru yansıdı. Silopi Kaymakamı Türkiye'de şu ana kadar... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T12:38+0300
2024-05-25T12:38+0300
2024-05-25T12:38+0300
yaşam
anadolu parsı
su samuru
termal kamera
sırtlan
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Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı'nda görev yapan güvenlik güçlerinin termal kameralarına Anadolu parsı ve sırtlanın aynı karede görüntülendiğini söyledi.Koç, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Termal kamera görüntülerinde Anadolu parsı ve sırtlan aynı karede görüntülenirken, su samurlarının deredeki koşuşturmaları yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230907/anadolu-parsi-bir-kez-daha-goruntulendi-1075284766.html
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Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru termal kamerada görüntüledi
Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından kullanılan bir termal kameraya Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru yansıdı. Silopi Kaymakamı Türkiye'de şu ana kadar Anadolu Parsı ve sırtlanın aynı karede ilk kez görüntülendiğini belirtti.
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.
Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı'nda görev yapan güvenlik güçlerinin termal kameralarına Anadolu parsı ve sırtlanın aynı karede görüntülendiğini söyledi.
Koç, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu Parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar."
Termal kamera görüntülerinde Anadolu parsı ve sırtlan aynı karede görüntülenirken, su samurlarının deredeki koşuşturmaları yer alıyor.