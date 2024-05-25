https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/anadolu-parsi-sirtlan-ve-su-samuru-termal-kamerada-goruntuledi--1084192770.html

Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru termal kamerada görüntüledi

Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru termal kamerada görüntüledi

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından kullanılan bir termal kameraya Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru yansıdı. Silopi Kaymakamı Türkiye'de şu ana kadar... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T12:38+0300

2024-05-25T12:38+0300

2024-05-25T12:38+0300

yaşam

anadolu parsı

su samuru

termal kamera

sırtlan

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Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı'nda görev yapan güvenlik güçlerinin termal kameralarına Anadolu parsı ve sırtlanın aynı karede görüntülendiğini söyledi.Koç, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Termal kamera görüntülerinde Anadolu parsı ve sırtlan aynı karede görüntülenirken, su samurlarının deredeki koşuşturmaları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230907/anadolu-parsi-bir-kez-daha-goruntulendi-1075284766.html

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