https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/sinir-yeniden-ciziliyor-ermenistan-4-koyu-azerbaycana-iade-etti-1084159624.html

Sınır yeniden çiziliyor: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

Sınır yeniden çiziliyor: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

Sputnik Türkiye

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T10:40+0300

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Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12.7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmiş, bu köylerle karşılarındaki Ermenistan köyleri arasında sınır hattının belirlenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştı.23 Nisan'da iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-tarihi-an-ilk-tas-dikildi-1083065340.html

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