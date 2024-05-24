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Sınır yeniden çiziliyor: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti
Sınır yeniden çiziliyor: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti
Sputnik Türkiye
Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12.7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmiş, bu köylerle karşılarındaki Ermenistan köyleri arasında sınır hattının belirlenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştı.23 Nisan'da iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-tarihi-an-ilk-tas-dikildi-1083065340.html
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azerbaycan, ermenistan, sınır, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu

Sınır yeniden çiziliyor: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

10:40 24.05.2024
© Fotoğraf : press office of the Parliament of ArmeniaНикол Пашинян
Никол Пашинян - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Fotoğraf : press office of the Parliament of Armenia
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Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etti.
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12.7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.

Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmiş, bu köylerle karşılarındaki Ermenistan köyleri arasında sınır hattının belirlenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştı.

23 Nisan'da iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği açıklanmıştı.
Azerbaycan Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
DÜNYA
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tarihi an: İlk taş dikildi
23 Nisan, 16:19
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