https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/sinan-atesin-esi-ayse-atese-2-silahli-koruma-verildi-1084167224.html
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:37+0300
2024-05-24T13:37+0300
2024-05-24T13:37+0300
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ülkü ocakları
koruma
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandığı belirtildi.Gazeteci İpek Özbey, X'ye te yer alan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.Daha önce gazeteci Fatih Altaylı'nın programında konuşan Sinan Ateş'in eşi, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” sözlerine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ayse-ates-feto-komisyonunun-basindaki-isim-sinan-degildi-1083735338.html
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ayşe ateş, sinan ateş, ankara, ülkü ocakları, koruma
ayşe ateş, sinan ateş, ankara, ülkü ocakları, koruma
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandığı belirtildi.
Gazeteci İpek Özbey, X'ye te yer alan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.
Daha önce gazeteci Fatih Altaylı'nın programında konuşan Sinan Ateş'in eşi, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” sözlerine yer vermişti.