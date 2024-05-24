https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/sinan-atesin-esi-ayse-atese-2-silahli-koruma-verildi-1084167224.html

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:37+0300

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türkiye

ayşe ateş

sinan ateş

ankara

ülkü ocakları

koruma

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Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandığı belirtildi.Gazeteci İpek Özbey, X'ye te yer alan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.Daha önce gazeteci Fatih Altaylı'nın programında konuşan Sinan Ateş'in eşi, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” sözlerine yer vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ayse-ates-feto-komisyonunun-basindaki-isim-sinan-degildi-1083735338.html

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