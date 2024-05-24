https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/secil-erzani-tasiyan-cezaevi-araci-kaza-yapti-1084164284.html
Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
Sputnik Türkiye
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T12:24+0300
2024-05-24T12:24+0300
2024-05-24T12:53+0300
yaşam
seçil erzan
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araba kazası
araç
dolandırıcılık
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Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/naci-gorurden-istanbulun-3-ilcesi-icin-uyari-binalari-hic-acimadan-kepceyi-vurarak-yikacaksin-1084161897.html
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seçil erzan, cezaevi, silivri cezaevi, kaza, kaza sebebi, araba, araba kazası, araç, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı
seçil erzan, cezaevi, silivri cezaevi, kaza, kaza sebebi, araba, araba kazası, araç, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı
Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
12:24 24.05.2024 (güncellendi: 12:53 24.05.2024)
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava bugün devam ediyor. Ancak mahkeme, Erzan'ı taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle 1 saat gecikmeli başlayacak.
Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.