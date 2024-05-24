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SON DAKİKA | Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
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Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı
Sputnik Türkiye
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T12:24+0300
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Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.
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Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

12:24 24.05.2024 (güncellendi: 12:53 24.05.2024)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava bugün devam ediyor. Ancak mahkeme, Erzan'ı taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle 1 saat gecikmeli başlayacak.
Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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