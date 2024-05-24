https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/secil-erzani-tasiyan-cezaevi-araci-kaza-yapti-1084164284.html

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

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Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.

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