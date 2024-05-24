https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-deniz-kuvvetlerinin-envanterine-giren-bulava-balistik-fuzesinin-teknik-ozellikleri-neler-1084178059.html
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren Bulava balistik füzesinin teknik özellikleri neler?
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren Bulava balistik füzesinin teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rusya Deniz Kuvvetleri’nin Borey sınıfı nükleer denizaltıları için geliştirilmiş Bulava kıtalararası balistik füzesi, Rus ordusunun envanterine alındı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:16+0300
2024-05-24T20:16+0300
2024-05-24T20:16+0300
multimedya
infografik
rusya
bulava
kıtalararası balistik füze
balistik füze
nükleer füze
nükleer denizaltı
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Su altından fırlatılabilen ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Bulava füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, bulava, kıtalararası balistik füze, balistik füze, nükleer füze, nükleer denizaltı, инфографика
infografik, rusya, bulava, kıtalararası balistik füze, balistik füze, nükleer füze, nükleer denizaltı, инфографика
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren Bulava balistik füzesinin teknik özellikleri neler?
Rusya Deniz Kuvvetleri’nin Borey sınıfı nükleer denizaltıları için geliştirilmiş Bulava kıtalararası balistik füzesi, Rus ordusunun envanterine alındı.
Su altından fırlatılabilen ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Bulava füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.