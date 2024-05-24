https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-temmuz-ayinda-karadenizde-yeni-dogal-gaz-kesfi-olabilir-1084185900.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Temmuz ayında Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Temmuz ayında Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi olabilir

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri kapsamında... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T23:38+0300

2024-05-24T23:38+0300

2024-05-24T23:38+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

karadeniz

doğal gaz

temmuz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Haber Türk kanalında katıldığı programda, enerji sektöründeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Karadeniz'de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayraktar, doğal gaz üretiminin günlük 5 milyon metreküpe ulaştığını, böylece 2 milyon haneye yetecek gazın buradan üretildiğini dile getirdi.Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp üretim planladıklarını, yapılan yeni keşifler sayesinde ise 2028'de konutların doğal gaz talebinin hepsinin yerli üretimle karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.Karadeniz'de saha geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar şöyle devam etti:Bayraktar, doğal gazda merkez olmaya yönelik çalışmaların da sürdüğüne dikkati çekerek, yeni kanun kapsamında ülkenin artık doğal gazını sıvılaştırılmış olarak da diğer ülkelere satabileceğini söyledi.Petrol üretiminde ise Gabar bölgesinde önemli yol katedildiğini vurgulayan Bayraktar, 37 kuyuda, günlük 42 bin 500 varil üretim seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/bakan-bayraktar-haziran-ayinda-50-bin-varil-ara-hedefimizi-gerceklestirmis-olacagiz-1083980420.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, karadeniz, doğal gaz, temmuz