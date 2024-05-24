https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ege-bolgesinin-en-buyuk-100-sanayi-kurulusu-aciklandi--1084164760.html

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu açıklandı

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu açıklandı

Sputnik Türkiye

Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı. En büyük sanayi kuruluşu ise Star Rafineri oldu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T12:46+0300

2024-05-24T12:46+0300

2024-05-24T12:46+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

türkiye

sanayi

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izmir

izmir büyükşehir belediyesi

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Türkiye'nin sanayisinin önemli bir kısmının bulunduğu Ege Bölgesi'ndeki en büyük sanayi kuruluşları açıklandı. Listeye göre Star Rafineri en büyük olurken, ikinci sırada Tüpraş İzmir Rafinerisi, üçüncü sırada ise Petkim Petrokimya yer aldı.Sonuçlar, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, listede bir önceki yıla göre ilk 10'da değişiklik olmadığını, ilk 3'te yer alan Star Rafineri, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya'yı, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, Abalıoğlu Lezita Gıda, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Ravago Petrokimya ve Kardemir Çelik'in izlediğini söyledi.100 firmadan 82'si kar ediyor 100 firmadan 82'sinin kar beyan ettiğini belirten Yorgancılar, enflasyondan arındırılmış verilere göre, üretimden satışlar ve karların gerilediğini ifade etti.Yorgancılar, şöyle konuştu:'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, güvenilir bir isim'Kredi faizlerinin yüzde 50-60 seviyesinde bulunduğu bir ortamın yatırım yapmak için uygun olmadığını, yüzde 10-15'ler seviyesine düşmesi gerektiğini dile getiren Yorgancılar, enflasyon düştükçe kredi faizlerinin de gerileyeceğini belirtti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcının güvendiği bir isim olduğunu, uygulanan ekonomi politikalarını bir şans olarak gördüklerini söyleyen Yorgancılar, "Açıklamış olduğu ekonomi politikalarına sonuna kadar destek olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Enflasyonu indirmek için çaba sarf ediyor. Tabii bir dokunuşta enflasyon inmez, bir programla, sistemle iner. Enflasyonu yeneceğiz, bundan hiç şüphem yok. Yeter ki birlik, beraberlik, istişare içinde olalım, programa güven duymaya devam edelim. Türkiye'nin önü çok açık, ben hiç karamsar olmadım. Her zaman önümüze bir dağ çıkar. O dağı çıkarken biraz yorulacaksınız ama inerken karşılığını alacaksınız. Böyle iniş çıkışlar olacak." dedi.'Türkiye'nin 3,75 ile 4 arasında bir seviyede büyümesini bekliyoruz'Yorgancılar, Türkiye ekonomisine ilişkin yıl sonu büyüme beklentilerinin yüzde 3-3,5 seviyesinde olduğunu, kendisinin ise yüzde 3,75 ile 4 arası bir seviye beklediğini dile getirdi, faizlerdeki düşüş eğiliminin süreceğini, enflasyonda da asıl rahatlamanın 2026'dan itibaren görüleceğini söyledi.Enflasyon düzeltmesinin olması gerektiğini ama firmalara bununla ilgili ilave vergi yükümlülüğü getirilmemesi gerektiğini savunan Yorgancılar, "Düzeltilmiş bilançolardaki değer artışlarıyla ortaya çıkan suni bir karın vergisini ödemek için sanayicinin yüzde 50-55 faizle kredi kullanması adalet değildir." ifadesini kullandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, türkiye, sanayi, ege, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir rafinerisi, izmir körfezi