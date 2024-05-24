Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:14
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-tayvanin-bagimsizligini-isteyenler-tarihsel-egilimin-altinda-ezilecek-1084157618.html
Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek
Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek
Sputnik Türkiye
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T09:42+0300
2024-05-24T09:56+0300
dünya
çin
tayvan
tayvan boğazı
tatbikat
ortak askeri tatbikat
bağımsızlık
egemenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084157428_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_ec25359eb5d920d49913bd6035bee6c8.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ordusunun dün sabah başlattığı tatbikata ilişkin değerlendirmede bulundu.Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı'na bağlı birliklerin yürüttüğü müşterek tatbikatın, Çin'in ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların eylemlerini bastırmayı ve dış müdahaleler ile provokasyonlara karşı uyarı amacı taşıdığını belirten Sözcü Wang, şunları kaydetti:Wang, ABD'ye, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları desteklemeye, onlarla suç ortaklığı yapmaya ve Çin'in iç işlerine karışmaya son verme çağrısında bulunurken, "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak her girişim, Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır" ifadesini kullandı.'İktidarı ele geçirme talimi yapılıyor'Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci günüde kuvvetlerin Ada'da iktidarı ele geçirme talimi yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, iktidarı ortaklaşa ele geçirme, ortaklaşa saldırı düzenleme ve önemli mevziler üzerinde kontrolü sağlama olanaklarını denetliyor" dendi.Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan kınamaTayvan Savunma Bakanlığı ise, tatbikatı kınayarak, bunun Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini ifade etti.Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.Bakanlığın yayınladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74.08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 57 deniz mili (105.5 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.Müşterek Kılıç-2024A tatbikatıÇin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müşterek Kılıç-2024A adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı amaçlı olduğu vurgulanmıştı.Çin-Tayvan anlaşmazlığıÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti' iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/tayvan-bogazinda-gerilim-yukseldi-cin-tayvanin-etrafini-kusatti-1084117412.html
çin
tayvan
tayvan boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084157428_325:117:2714:1909_1920x0_80_0_0_2f6ffbe25766bc819a766fec0d34ab33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, tayvan, tayvan boğazı, tatbikat, ortak askeri tatbikat, bağımsızlık, egemenlik
çin, tayvan, tayvan boğazı, tatbikat, ortak askeri tatbikat, bağımsızlık, egemenlik

Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek

09:42 24.05.2024 (güncellendi: 09:56 24.05.2024)
© Fotoğraf : 东部战区“联合利剑—2024A”演习
“联合利剑—2024A”演习 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Fotoğraf : 东部战区
Abone ol
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu savunarak, Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olanların 'Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimin altında ezileceği' mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ordusunun dün sabah başlattığı tatbikata ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı'na bağlı birliklerin yürüttüğü müşterek tatbikatın, Çin'in ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların eylemlerini bastırmayı ve dış müdahaleler ile provokasyonlara karşı uyarı amacı taşıdığını belirten Sözcü Wang, şunları kaydetti:

"Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hem tarihsel gerçek hem hakiki statüko olup gelecekte de öyle olmayı sürdürecektir. Tayvan'ın bağımsızlığı başarısızlığa mahkumdur. Çin halkı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaktan caydırılamaz. 1.4 milyar Çinli ayrılıkçı eylemlere karşı koyacak, Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olanlar, Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimin altında ezilecektir."

Wang, ABD'ye, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları desteklemeye, onlarla suç ortaklığı yapmaya ve Çin'in iç işlerine karışmaya son verme çağrısında bulunurken, "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak her girişim, Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır" ifadesini kullandı.

'İktidarı ele geçirme talimi yapılıyor'

Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci günüde kuvvetlerin Ada'da iktidarı ele geçirme talimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, iktidarı ortaklaşa ele geçirme, ortaklaşa saldırı düzenleme ve önemli mevziler üzerinde kontrolü sağlama olanaklarını denetliyor" dendi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan kınama

Tayvan Savunma Bakanlığı ise, tatbikatı kınayarak, bunun Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini ifade etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Bakanlığın yayınladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74.08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 57 deniz mili (105.5 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Müşterek Kılıç-2024A tatbikatı

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müşterek Kılıç-2024A adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti' iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.
Çin- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
DÜNYA
Tayvan Boğazı’nda gerilim yükseldi: Çin, Tayvan'ın etrafını kuşattı
Dün, 09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала