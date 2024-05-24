https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-tayvanin-bagimsizligini-isteyenler-tarihsel-egilimin-altinda-ezilecek-1084157618.html

Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek

Çin'den tatbikat açıklaması: Tayvan'ın bağımsızlığını isteyenler, tarihsel eğilimin altında ezilecek

Sputnik Türkiye

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:42+0300

2024-05-24T09:42+0300

2024-05-24T09:56+0300

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çin

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tayvan boğazı

tatbikat

ortak askeri tatbikat

bağımsızlık

egemenlik

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ordusunun dün sabah başlattığı tatbikata ilişkin değerlendirmede bulundu.Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı'na bağlı birliklerin yürüttüğü müşterek tatbikatın, Çin'in ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların eylemlerini bastırmayı ve dış müdahaleler ile provokasyonlara karşı uyarı amacı taşıdığını belirten Sözcü Wang, şunları kaydetti:Wang, ABD'ye, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları desteklemeye, onlarla suç ortaklığı yapmaya ve Çin'in iç işlerine karışmaya son verme çağrısında bulunurken, "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak her girişim, Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır" ifadesini kullandı.'İktidarı ele geçirme talimi yapılıyor'Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci günüde kuvvetlerin Ada'da iktidarı ele geçirme talimi yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, iktidarı ortaklaşa ele geçirme, ortaklaşa saldırı düzenleme ve önemli mevziler üzerinde kontrolü sağlama olanaklarını denetliyor" dendi.Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan kınamaTayvan Savunma Bakanlığı ise, tatbikatı kınayarak, bunun Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini ifade etti.Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.Bakanlığın yayınladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74.08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 57 deniz mili (105.5 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.Müşterek Kılıç-2024A tatbikatıÇin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müşterek Kılıç-2024A adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı amaçlı olduğu vurgulanmıştı.Çin-Tayvan anlaşmazlığıÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti' iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/tayvan-bogazinda-gerilim-yukseldi-cin-tayvanin-etrafini-kusatti-1084117412.html

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çin, tayvan, tayvan boğazı, tatbikat, ortak askeri tatbikat, bağımsızlık, egemenlik