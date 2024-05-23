Kremlin'den mahkum takasına ilişkin açıklama: Putin, Trump'la görüştü mü?
© AP Photo / Susan WalshVladimir Putin Donald Trump
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Başkan seçilmesi halinde Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ABD'li Evan Gerşkoviç'in ülkesine dönmesini sağlayabileceğini savunan eski ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Kremlin'den yanıt geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'la mahkum takasını görüşüp görüşmediğini sorması üzerine "Putin'in Donald Trump'la hiçbir teması elbette olmadı" yanıtını verdi.
Rusya ve ABD'nin tutuklu vatandaşların takası konusunda gizli şekilde temas kurması gerektiğini söyleyen Peskov, aksi halde görüşmelerden sonuç alınamayacağı uyarısında bulundu.
Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde Rus lider Putin'le ilişkilerini kullanarak Gerşkoviç'in serbest bırakılmasını sağlayacağını öne sürmüştü.
32 yaşındaki WSJ Moskova muhabirinin bir Rus silah fabrikası hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suç üstü yakalandığı bildirilmişti.
Rusya ve ABD'nin tutuklu vatandaşların takası konusunda gizli şekilde temas kurması gerektiğini söyleyen Peskov, aksi halde görüşmelerden sonuç alınamayacağı uyarısında bulundu.
Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde Rus lider Putin'le ilişkilerini kullanarak Gerşkoviç'in serbest bırakılmasını sağlayacağını öne sürmüştü.
32 yaşındaki WSJ Moskova muhabirinin bir Rus silah fabrikası hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suç üstü yakalandığı bildirilmişti.
'Norveç'in adımını yanıtsız bırakmayacağız'
Norveç hükümetinin turizm başta olmak üzere ‘öncelikli olmayan’ amaçlarla gelen Rus vatandaşlarının ülkeye girişine 29 Mayıs'tan itibaren izin verilmeyeceğini duyurması da basın toplantısında gündeme getirildi.
Norveç hükümetinin son dönemde parlak bir performans sergilemeyen ikili ilişkileri kötüleştirmeyi öngören bir yol seçmesinden üzüntü duyduklarını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu tür adımları karşılıksız bırakmayacağı mesajını gönderdi.
Norveç hükümetinin son dönemde parlak bir performans sergilemeyen ikili ilişkileri kötüleştirmeyi öngören bir yol seçmesinden üzüntü duyduklarını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu tür adımları karşılıksız bırakmayacağı mesajını gönderdi.
'Kiev'e pompalanan Batı yapımı silahlar harekatın gidişatını değiştirmeyecek'
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Harkov Bölgesi'ndeki Rus taarruzuna karşı hissedilir bir direniş sergiledikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, özel askeri harekatın devam ettiğini ve Rus askerlerin işini yaptığını belirterek "Kiev rejimine pompalanan hiçbir silahın harekatın gidişatını değiştiremeyeceğini defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.
Peskov, özel askeri harekatın devam ettiğini ve Rus askerlerin işini yaptığını belirterek "Kiev rejimine pompalanan hiçbir silahın harekatın gidişatını değiştiremeyeceğini defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.
'Putin, bu akşam Minsk'te Lukaşenko'yla görüşecek'
Peskov, Rusya lideri Putin'in bugün Moskova'daki temaslarının ardından Minsk'e uçağını ve akşam Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşeceğini açıkladı.
Peskov, Putin'in Belarus'a resmi ziyaretinin yarın da süreceğini bildirdi.
Peskov, Putin'in Belarus'a resmi ziyaretinin yarın da süreceğini bildirdi.