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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/japonyada-korku-dolu-anlar-iki-yolcu-ucagi-carpisti-1084126418.html
Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı
Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T12:13+0300
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japonya
uçak
uçak seferi
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çarpışma
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Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.Bu havayolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.Japonya Hava Yolları'nın açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240118/japonyada-ikinci-kaza-289-kisinin-icinde-oldugu-yolcu-ucaklari-carpisti-1079766032.html
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japonya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, çarpışma, yolcu uçağı
japonya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, çarpışma, yolcu uçağı

Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı

12:13 23.05.2024
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı.
Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.

Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.

Bu havayolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.

Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.

Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.

Japonya Hava Yolları'nın açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.
yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
18 Ocak, 08:03
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