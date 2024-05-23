https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/japonyada-korku-dolu-anlar-iki-yolcu-ucagi-carpisti-1084126418.html
Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı
Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T12:13+0300
2024-05-23T12:13+0300
2024-05-23T12:13+0300
yaşam
japonya
uçak
uçak seferi
uçak kazası
çarpışma
yolcu uçağı
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Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.Bu havayolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.Japonya Hava Yolları'nın açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240118/japonyada-ikinci-kaza-289-kisinin-icinde-oldugu-yolcu-ucaklari-carpisti-1079766032.html
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japonya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, çarpışma, yolcu uçağı
japonya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, çarpışma, yolcu uçağı
Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı.
Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.
Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.
Bu havayolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.
Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.
Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.
Japonya Hava Yolları'nın açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.