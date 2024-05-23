Japonya'da korku dolu anlar: İki yolcu uçağı çarpıştı

Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.



Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.



Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.



Bu havayolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.



Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.



Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.



Japonya Hava Yolları'nın açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.