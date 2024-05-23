https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbuldaki-bir-okulda-mufredata-uyulmayarak-arapca-egitim-verildigi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1084151245.html
'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama
'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Ülkemizde 5580 sayılı Kanun... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T23:55+0300
2024-05-23T23:55+0300
2024-05-23T23:55+0300
türkiye
arapça
okul
eğitim
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
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arapça, okul, eğitim, dezenformasyonla mücadele merkezi
arapça, okul, eğitim, dezenformasyonla mücadele merkezi
'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama
'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."