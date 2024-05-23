FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Emlak Kom. Üyesi Halil Güven: 1 Temmuz'dan itibaren eski sisteme dönülecek
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Katar Ekonomik Forumu’na damga vuran konular
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:14
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Daire Başkanı Malatyalı: "Doların paldır küldür 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:25
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:46
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/fsb-abd-ve-fransiz-ordusunun-berlinde-gerceklestirdigi-vahsete-iliskin-arsiv-belgeleri-yayimladi-1084136908.html
FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı
FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Amerikan ve Fransız askerlerinin 1945 yılında işgal altındaki Berlin'de Almanlara karşı işledikleri suçlara ilişkin... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T16:34+0300
2024-05-23T16:35+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
nazi almanyası
nazi almanyası
abd
fransa
ingiltere
arşiv
gizli arşiv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084136166_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_c0b8f510a097906365bb3ef215cbbc90.jpg
FSB Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yayımlanan gizliliği kaldırılmış belgelerde, Mayıs 1945'te, Almanya'daki Sovyet Askeri İdaresinin 14 operasyonel departmana bölünerek faaliyet gösterdiği ve ülkenin işgal edilen bölgelerini yönetmek için kurulduğu anımsatılırken, başkent Berlin’deki departmanın ABD, Britanya ve Fransa birliklerinin durum ve davranışlarını izlemekle görevli oldukları aktarıldı.Sovyet Ordusu’na bağlı Berlin operasyonel bölümünün başkanı Tümgeneral Aleksey Sidnev, SSCB Halk İçişleri Komiser Yardımcısı Ivan Serov'a yazdığı mektupta, 9 Kasım 1945 tarihinde Amerikan askeri personelinin Almanlara karşı işlediği suç vakalarında bir artış olduğunu bildirirken, Moskova’ya gönderdiği gizli notta, “Amerikan askerlerinin Almanlara yönelik holiganlık, soygun ve şiddet vakaları durmuyor ve bu vakalar her geçen gün artıyor. 21 Ekim'de Schwerinstrasse Caddesi 15'te yaşayan iki Alman vatandaşı Friedrich Scholl ve Potsdamerstrasse 158'de yaşayan Karl Krichek, işten eve yürürken Potsdamer Caddesi'nden iki Amerikan askeri onlara yaklaşıp ateş istemiş, ardından sebepsiz yere Alman vatandaşlarına ateş açarak yaralamışlardır” ifadelerine yer verdi.10 Ekim 1945 öğleden sonra, bir çift sarhoş ABD askerinin Friedenau bölgesindeki küçük bir restorana girerek restoran sahibini rahatsız etmeye başladığı, ardından tartakladığı da kaydedilirken, en fazla tespit edilen suç vakalarının Berlin’in ABD askerlerinin kontrolünde yer alan bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.19 Kasım 1945 tarihli raporda ise son yıllarda müttefik işgal güçlerinin askeri personeli tarafından Berlin halkına yönelik nefret ve soygun vakalarının daha sık hale geldiği doğrulanırken, “27 Eylül 1945 akşamı 3 Fransız askeri Berlin çevresinde yaşayanlardan birinin dairesine gelerek Agnes'e ve evdeki kız Riess'e tecavüz etmiş, ardından aynı Fransız askerleri ailenin evde sakladığı para ve değerli eşyalarını alarak evi terk etmiştir” denildi.26 Ekim 1945 tarihli raporda, Südwestkorzo ile Wiesbadenorstrasse caddesinin köşesinde kadınların sıraya girdiği bir mağazaya aynı anda iki Amerikan askerinin girdiği belirtilirken, “Biri kapıda durdu, diğeri mağazaya girerek bir kadını kabaca yakalayıp kenara çekti ve orada tecavüz etmeye çalıştı” diye yazdı.Aynı günün akşamında makineli tüfekli 40-50 Amerikan askerinin bulunduğu iki kamyonun, Berlin-Schöneberg bölgesindeki Femina restoranına doğru ilerlediği, askerlerin restorana dalarak tüm giriş ve çıkışları kapattıkları belirlenirken, “Bu restorana giren Amerikalılar 10-15 dakika içinde Almanlardan saat, altın yüzük ve benzeri değerli eşyalarını zorla almış, kadınlardan kürk yaka ve diğer değerli eşyaları çalarak ortadan kaybolmuştur” ifadesi kullanılan raporda, şiddet ve soygun vakalarının ABD’nin kontrol ettiği ilçeler başta olmak üzere Fransız hem de İngilizlerin kontrolündeki ilçelerde de sıklıkla gerçekleştirildiği vurgulandı.27 Ekim akşamı 3 Fransız askerinin, bir Berlin sakininin evine baskın yaparak yağmaladığı, 30 Ekim günü öğle saatlerinde ise İngiltere’nin kontrolündeki bölgede 3 İngiliz askerinin Hosterstrasse'deki bir apartman dairesine gelerek kırmızı şarap istedikleri, ev sahibinden olumsuz yanıt almalarıyla birlikte tüm değerli eşyaları alarak uzaklaştıkları açıklandı.5 Mart 1946 tarihinde Winston Churchill, ABD'nin Missouri eyaletindeki Fulton kentinde yer alan Westminster Koleji'nde yaptığı konuşmasında, Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın başlangıcına işaret etmiş, bu konuşmasının ardından Sovyet karşı istihbaratı, Amerikan, İngiliz ve Fransız istihbarat servislerinin SSCB'ye yönelik faaliyetlerinde bir artış kaydetmeye başlamıştı.Sovyet Ordusunun Berlin istihbarat merkezi başkanı, 8 Mayıs 1946'da SSCB İçişleri Bakanı'na “Son zamanlarda, Müttefik askeri istihbaratı tarafından Almanya'nın Sovyet işgal bölgesine aktif olarak ajanlar konuşlandırıldı” mesajı yollarken, 1 Mayıs 1946 tarihi itibariyle yürütülen çalışmalar sonucunda 203 ajan açığa çıkarılmıştı.Yakalananlardan 108'i İngiliz istihbarat servisi Gizli Servisi'nin ajanı, 80'i Amerikan istihbarat servisi üyesi 15’i ise Fransız istihbarat servisi Securité Militaire üyesi iken, gizliliği kaldırılmış özel mesajda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/fsb-kizil-ordudaki-bandera-isyaninin-engellenmesine-iliskin-arsiv-belgeleri-yayimladi-1082896245.html
rusya
nazi almanyası
abd
fransa
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084136166_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bd6bbd3204fa32475931df9dfdd83fe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, nazi almanyası, abd, fransa, ingiltere, arşiv, gizli arşiv
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, nazi almanyası, abd, fransa, ingiltere, arşiv, gizli arşiv

FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı

16:34 23.05.2024 (güncellendi: 16:35 23.05.2024)
© Sputnik / Виктор ТеминSovyet Ordusu Berlin'de
Sovyet Ordusu Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Виктор Темин
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Amerikan ve Fransız askerlerinin 1945 yılında işgal altındaki Berlin'de Almanlara karşı işledikleri suçlara ilişkin gizliliği kaldırılmış arşiv belgelerini paylaştı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yayımlanan gizliliği kaldırılmış belgelerde, Mayıs 1945'te, Almanya'daki Sovyet Askeri İdaresinin 14 operasyonel departmana bölünerek faaliyet gösterdiği ve ülkenin işgal edilen bölgelerini yönetmek için kurulduğu anımsatılırken, başkent Berlin’deki departmanın ABD, Britanya ve Fransa birliklerinin durum ve davranışlarını izlemekle görevli oldukları aktarıldı.
Sovyet Ordusu’na bağlı Berlin operasyonel bölümünün başkanı Tümgeneral Aleksey Sidnev, SSCB Halk İçişleri Komiser Yardımcısı Ivan Serov'a yazdığı mektupta, 9 Kasım 1945 tarihinde Amerikan askeri personelinin Almanlara karşı işlediği suç vakalarında bir artış olduğunu bildirirken, Moskova’ya gönderdiği gizli notta, “Amerikan askerlerinin Almanlara yönelik holiganlık, soygun ve şiddet vakaları durmuyor ve bu vakalar her geçen gün artıyor. 21 Ekim'de Schwerinstrasse Caddesi 15'te yaşayan iki Alman vatandaşı Friedrich Scholl ve Potsdamerstrasse 158'de yaşayan Karl Krichek, işten eve yürürken Potsdamer Caddesi'nden iki Amerikan askeri onlara yaklaşıp ateş istemiş, ardından sebepsiz yere Alman vatandaşlarına ateş açarak yaralamışlardır” ifadelerine yer verdi.
10 Ekim 1945 öğleden sonra, bir çift sarhoş ABD askerinin Friedenau bölgesindeki küçük bir restorana girerek restoran sahibini rahatsız etmeye başladığı, ardından tartakladığı da kaydedilirken, en fazla tespit edilen suç vakalarının Berlin’in ABD askerlerinin kontrolünde yer alan bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.
19 Kasım 1945 tarihli raporda ise son yıllarda müttefik işgal güçlerinin askeri personeli tarafından Berlin halkına yönelik nefret ve soygun vakalarının daha sık hale geldiği doğrulanırken, “27 Eylül 1945 akşamı 3 Fransız askeri Berlin çevresinde yaşayanlardan birinin dairesine gelerek Agnes'e ve evdeki kız Riess'e tecavüz etmiş, ardından aynı Fransız askerleri ailenin evde sakladığı para ve değerli eşyalarını alarak evi terk etmiştir” denildi.
26 Ekim 1945 tarihli raporda, Südwestkorzo ile Wiesbadenorstrasse caddesinin köşesinde kadınların sıraya girdiği bir mağazaya aynı anda iki Amerikan askerinin girdiği belirtilirken, “Biri kapıda durdu, diğeri mağazaya girerek bir kadını kabaca yakalayıp kenara çekti ve orada tecavüz etmeye çalıştı” diye yazdı.
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
1/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
2/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
3/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
4/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
5/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Berlin arşivleri - Sputnik Türkiye
6/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
1/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
2/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
3/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
4/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
5/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
6/6
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Aynı günün akşamında makineli tüfekli 40-50 Amerikan askerinin bulunduğu iki kamyonun, Berlin-Schöneberg bölgesindeki Femina restoranına doğru ilerlediği, askerlerin restorana dalarak tüm giriş ve çıkışları kapattıkları belirlenirken, “Bu restorana giren Amerikalılar 10-15 dakika içinde Almanlardan saat, altın yüzük ve benzeri değerli eşyalarını zorla almış, kadınlardan kürk yaka ve diğer değerli eşyaları çalarak ortadan kaybolmuştur” ifadesi kullanılan raporda, şiddet ve soygun vakalarının ABD’nin kontrol ettiği ilçeler başta olmak üzere Fransız hem de İngilizlerin kontrolündeki ilçelerde de sıklıkla gerçekleştirildiği vurgulandı.
27 Ekim akşamı 3 Fransız askerinin, bir Berlin sakininin evine baskın yaparak yağmaladığı, 30 Ekim günü öğle saatlerinde ise İngiltere’nin kontrolündeki bölgede 3 İngiliz askerinin Hosterstrasse'deki bir apartman dairesine gelerek kırmızı şarap istedikleri, ev sahibinden olumsuz yanıt almalarıyla birlikte tüm değerli eşyaları alarak uzaklaştıkları açıklandı.
5 Mart 1946 tarihinde Winston Churchill, ABD'nin Missouri eyaletindeki Fulton kentinde yer alan Westminster Koleji'nde yaptığı konuşmasında, Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın başlangıcına işaret etmiş, bu konuşmasının ardından Sovyet karşı istihbaratı, Amerikan, İngiliz ve Fransız istihbarat servislerinin SSCB'ye yönelik faaliyetlerinde bir artış kaydetmeye başlamıştı.
Sovyet Ordusunun Berlin istihbarat merkezi başkanı, 8 Mayıs 1946'da SSCB İçişleri Bakanı'na “Son zamanlarda, Müttefik askeri istihbaratı tarafından Almanya'nın Sovyet işgal bölgesine aktif olarak ajanlar konuşlandırıldı” mesajı yollarken, 1 Mayıs 1946 tarihi itibariyle yürütülen çalışmalar sonucunda 203 ajan açığa çıkarılmıştı.
Yakalananlardan 108'i İngiliz istihbarat servisi Gizli Servisi'nin ajanı, 80'i Amerikan istihbarat servisi üyesi 15’i ise Fransız istihbarat servisi Securité Militaire üyesi iken, gizliliği kaldırılmış özel mesajda şu ifadelere yer verildi:
Soruşturma, İngilizler ve Amerikalılar tarafından bölgemize getirilmek üzere görevlendirilen ajanların ilgi odağının mahkumlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aileleri Almanya'nın Sovyet işgal bölgesinde yaşayan kamplardan ve Hitlerjugend (Hitler Gençliği) örgütünün üyelerinden gençler serbest bırakıldı. İngiliz ve Amerikan istihbarat ajanlarına çoğunlukla Sovyet askeri birliklerin yerleri, sayıları ve savaş teçhizatı, sınır çizgileri üzerine inşa edilen tahkimatlar hakkında bilgi toplama görevi verilirken, Alman halkının ruh hali hakkında da bilgi edinmeleri isteniyor. Bu ajanların Sovyet subaylarıyla tanışmaları ve Sovyet askeri yönetiminin yürüttüğü gözlem ve faaliyetler yoluyla Sovyet askeri yönetimini ve Kızıl Orduyu baltalamaya yönelik yanlış ve kışkırtıcı söylentiler yaymakla görevlendirildiği kaydediliyor.
Sovyet askeri karşı istihbaratı Smerş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
Ukrayna krizi
FSB, Kızıl Ordu'daki Bandera isyanının engellenmesine ilişkin arşiv belgeleri yayımladı
18 Nisan, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала