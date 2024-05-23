https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/fsb-abd-ve-fransiz-ordusunun-berlinde-gerceklestirdigi-vahsete-iliskin-arsiv-belgeleri-yayimladi-1084136908.html

FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı

FSB, ABD ile Fransa'nın Berlin'de gerçekleştirdiği vahşete ilişkin arşiv belgelerini yayımladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Amerikan ve Fransız askerlerinin 1945 yılında işgal altındaki Berlin'de Almanlara karşı işledikleri suçlara ilişkin... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T16:34+0300

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2024-05-23T16:35+0300

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yayımlanan gizliliği kaldırılmış belgelerde, Mayıs 1945'te, Almanya'daki Sovyet Askeri İdaresinin 14 operasyonel departmana bölünerek faaliyet gösterdiği ve ülkenin işgal edilen bölgelerini yönetmek için kurulduğu anımsatılırken, başkent Berlin’deki departmanın ABD, Britanya ve Fransa birliklerinin durum ve davranışlarını izlemekle görevli oldukları aktarıldı.Sovyet Ordusu’na bağlı Berlin operasyonel bölümünün başkanı Tümgeneral Aleksey Sidnev, SSCB Halk İçişleri Komiser Yardımcısı Ivan Serov'a yazdığı mektupta, 9 Kasım 1945 tarihinde Amerikan askeri personelinin Almanlara karşı işlediği suç vakalarında bir artış olduğunu bildirirken, Moskova’ya gönderdiği gizli notta, “Amerikan askerlerinin Almanlara yönelik holiganlık, soygun ve şiddet vakaları durmuyor ve bu vakalar her geçen gün artıyor. 21 Ekim'de Schwerinstrasse Caddesi 15'te yaşayan iki Alman vatandaşı Friedrich Scholl ve Potsdamerstrasse 158'de yaşayan Karl Krichek, işten eve yürürken Potsdamer Caddesi'nden iki Amerikan askeri onlara yaklaşıp ateş istemiş, ardından sebepsiz yere Alman vatandaşlarına ateş açarak yaralamışlardır” ifadelerine yer verdi.10 Ekim 1945 öğleden sonra, bir çift sarhoş ABD askerinin Friedenau bölgesindeki küçük bir restorana girerek restoran sahibini rahatsız etmeye başladığı, ardından tartakladığı da kaydedilirken, en fazla tespit edilen suç vakalarının Berlin’in ABD askerlerinin kontrolünde yer alan bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.19 Kasım 1945 tarihli raporda ise son yıllarda müttefik işgal güçlerinin askeri personeli tarafından Berlin halkına yönelik nefret ve soygun vakalarının daha sık hale geldiği doğrulanırken, “27 Eylül 1945 akşamı 3 Fransız askeri Berlin çevresinde yaşayanlardan birinin dairesine gelerek Agnes'e ve evdeki kız Riess'e tecavüz etmiş, ardından aynı Fransız askerleri ailenin evde sakladığı para ve değerli eşyalarını alarak evi terk etmiştir” denildi.26 Ekim 1945 tarihli raporda, Südwestkorzo ile Wiesbadenorstrasse caddesinin köşesinde kadınların sıraya girdiği bir mağazaya aynı anda iki Amerikan askerinin girdiği belirtilirken, “Biri kapıda durdu, diğeri mağazaya girerek bir kadını kabaca yakalayıp kenara çekti ve orada tecavüz etmeye çalıştı” diye yazdı.Aynı günün akşamında makineli tüfekli 40-50 Amerikan askerinin bulunduğu iki kamyonun, Berlin-Schöneberg bölgesindeki Femina restoranına doğru ilerlediği, askerlerin restorana dalarak tüm giriş ve çıkışları kapattıkları belirlenirken, “Bu restorana giren Amerikalılar 10-15 dakika içinde Almanlardan saat, altın yüzük ve benzeri değerli eşyalarını zorla almış, kadınlardan kürk yaka ve diğer değerli eşyaları çalarak ortadan kaybolmuştur” ifadesi kullanılan raporda, şiddet ve soygun vakalarının ABD’nin kontrol ettiği ilçeler başta olmak üzere Fransız hem de İngilizlerin kontrolündeki ilçelerde de sıklıkla gerçekleştirildiği vurgulandı.27 Ekim akşamı 3 Fransız askerinin, bir Berlin sakininin evine baskın yaparak yağmaladığı, 30 Ekim günü öğle saatlerinde ise İngiltere’nin kontrolündeki bölgede 3 İngiliz askerinin Hosterstrasse'deki bir apartman dairesine gelerek kırmızı şarap istedikleri, ev sahibinden olumsuz yanıt almalarıyla birlikte tüm değerli eşyaları alarak uzaklaştıkları açıklandı.5 Mart 1946 tarihinde Winston Churchill, ABD'nin Missouri eyaletindeki Fulton kentinde yer alan Westminster Koleji'nde yaptığı konuşmasında, Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın başlangıcına işaret etmiş, bu konuşmasının ardından Sovyet karşı istihbaratı, Amerikan, İngiliz ve Fransız istihbarat servislerinin SSCB'ye yönelik faaliyetlerinde bir artış kaydetmeye başlamıştı.Sovyet Ordusunun Berlin istihbarat merkezi başkanı, 8 Mayıs 1946'da SSCB İçişleri Bakanı'na “Son zamanlarda, Müttefik askeri istihbaratı tarafından Almanya'nın Sovyet işgal bölgesine aktif olarak ajanlar konuşlandırıldı” mesajı yollarken, 1 Mayıs 1946 tarihi itibariyle yürütülen çalışmalar sonucunda 203 ajan açığa çıkarılmıştı.Yakalananlardan 108'i İngiliz istihbarat servisi Gizli Servisi'nin ajanı, 80'i Amerikan istihbarat servisi üyesi 15’i ise Fransız istihbarat servisi Securité Militaire üyesi iken, gizliliği kaldırılmış özel mesajda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/fsb-kizil-ordudaki-bandera-isyaninin-engellenmesine-iliskin-arsiv-belgeleri-yayimladi-1082896245.html

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