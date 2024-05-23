https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cenaze-yanlis-aileye-verildi-once-gomuldu-sonra-mezardan-cikarilip-geri-morga-kondu-1084120372.html

Cenaze yanlış aileye verildi: Önce gömüldü, sonra mezardan çıkarılıp geri morga kondu

Cenaze yanlış aileye verildi: Önce gömüldü, sonra mezardan çıkarılıp geri morga kondu

Sputnik Türkiye

Çorum'un Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T10:22+0300

2024-05-23T10:22+0300

2024-05-23T10:22+0300

türkiye

morg

cenaze

cenaze töreni

çorum

karışıklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050503345_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_6ccddb0ae590a68873523596664eccda.jpg

Çorum'un Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti.Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı.Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230615/harvardda-yolsuzluk-tip-fakultesi-morg-muduru-bagislanan-kadavra-parcalarini-calip-satmis-1072485583.html

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

morg, cenaze, cenaze töreni, çorum, karışıklık