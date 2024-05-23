https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bakan-simsekten-carry-trade-aciklamasi-1084137580.html

Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması

Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz"... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T16:18+0300

2024-05-23T16:18+0300

2024-05-23T16:31+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

carry trade

ekonomik büyüme

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var." dedi.Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." ifadesini kullandı.‘Carry Trade’ nedir?Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise değerlendirmek istediğiniz ülkenin yüksek faize sahip hazine kağıtlarına para yatırarak değerlendirilmesini bekliyorsunuz.

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