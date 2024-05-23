https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bakan-simsekten-carry-trade-aciklamasi-1084137580.html
Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz"... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T16:18+0300
2024-05-23T16:18+0300
2024-05-23T16:31+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
carry trade
ekonomik büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var." dedi.Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." ifadesini kullandı.‘Carry Trade’ nedir?Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise değerlendirmek istediğiniz ülkenin yüksek faize sahip hazine kağıtlarına para yatırarak değerlendirilmesini bekliyorsunuz.
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carry trade nedir?,carry trade ne demek,mehmet şimşek
carry trade nedir?,carry trade ne demek,mehmet şimşek
Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
16:18 23.05.2024 (güncellendi: 16:31 23.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Şimşek "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var." dedi.
Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." ifadesini kullandı.
Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise değerlendirmek istediğiniz ülkenin yüksek faize sahip hazine kağıtlarına para yatırarak değerlendirilmesini bekliyorsunuz.