https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/almanya-leningrad-kusatmasini-soykirim-olarak-tanimayi-reddetti-1084130894.html

‘Almanya, Leningrad kuşatmasını soykırım olarak tanımayı reddetti’

‘Almanya, Leningrad kuşatmasını soykırım olarak tanımayı reddetti’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın Leningrad kuşatmasını soykırım olarak tanıma talebini geri çevirdiğini... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T15:10+0300

2024-05-23T15:10+0300

2024-05-23T15:10+0300

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Zaharova, basın toplantısında, “Berlin yönetimi, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Üçüncü Reich tarafından SSCB’de işlenen insanlığa karşı suçları, Sovyetler Birliği halklarına yönelik soykırım olarak resmen tanımayı inatla reddediyor. Her şeyden önce, Leningrad kuşatmasını soykırım olarak tanımayı reddediyorlar. Bunu, Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği’nin ilgili talebi içeren notasına Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği cevaptan anlıyoruz” şeklinde konuştu.Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verilen notada, Nazi Almanya’sının işlediği suçların Berlin tarafından resmen soykırım olarak tanıması konusunda Moskova’nın ısrarcı olduğu ifade edilmişti.27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin Nazi Alman kuşatması kırılmıştı.Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup tam 872 gün sürmüş, bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetmişti.Leningrad kuşatması, Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürdü. Şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçen bu 29 aylık süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/almanya-leningrad-ablukasinin-tum-sorumlulugunu-kabul-ediyoruz-1080098736.html

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leningrad kuşatması, almanya, rusya, nazi almanyası, nazi almanyası, hitler, adolf hitler, st. petersburg